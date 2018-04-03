30 марта прошло торжественное закрытие кинофестиваля «Святая Анна»

Главные нарекания у жюри и самыми обсуждаемыми, стали фильмы Ангелины Подорожной с её участием ("Там Гуляют коты", режиссёр Татьяна Жукова ") и «Письмо» её производства. Откровенные сцены, и темы о «дамах полусвета» вызвали неоднозначную реакцию жюри, экспертов и публики — от громких аплодисментов до уничижительной критики: «Это продолжение темы фильма „Шлюхи“, которые вы представляли год назад?» «И тот, и другой фильм — это моя личная история, о которой я рассказала, и которая меня волнует».

Александр Александров , кинорежиссер: «У меня как у зрителя было ощущение, будто окунули лицом в дерьмо. Пусть лучше будет снято „классично“ и скучно, без динамики и присутствия меня как зрителя благодаря эффекту „трясущейся камеры“, но зато пристойно».

"Несмотря на то, что реакция приглашённого эксперта на мое кино была неоднозначна, у меня исключительно положительные впечатления о фестивале, — высказалась Подорожная. — Всё было отлично организовано — проходили мастер-классы, показы, на которых можно было посмотреть на работы, которые ещё снимаются и на те полнометражные фильмы, что уже сняты. В следующем году, если сниму хорошую работу и она пройдёт конкурс, буду рада принять участие в фестивале ещё раз. Здорово, что у молодых киноработников есть такая платформа, где можно высказаться. Спасибо Виктору Прокофьеву , собравшему программу фестиваля".

Все участники отметили то, что очень здорово получить возможность увидеть свои творения на большом экране — поскольку восприятие оказывается совершенно другим, как нежели ты смотришь это же кино на экране ноутбука или гаджета. Фестиваль также позволил завести новые знакомства в киносреде все, кто относит себя к миру кино — будто популярный персонаж Инстаграмма или начинающий артист.

Татьяна Жукова, режиссер и актриса, участница «Святой Анны»: «Фестиваль был очень полезен для тех, перед кем стоят неразрешимые творческие вопросы, ибо дает один ответ: любой фильм нужно снимать постольку, поскольку он заводит вас по-настоящему. Что и дает бесчисленные интерпретации старых как мир историй. А в сухом зрительском остатке — полное погружение на дно своих самых темных инстинктов, не меньшее, чем от проходившего параллельно фестиваля треш-ужасов „Капля“.

Главным победителем 25-ой „Святой Анны“ стал фильм „Для всех я умерла“ режиссера Насти Антоновой, студентки мастерской Александра Владимира Котт во ВГИКе. Он взял также Приз председателя Союза кинематографистов с денежной премией.

И, что очень важно, фестиваль „Святая Анна“ дал возможность посмотреть реакцию зрителей. А это для создателей кино — режиссёра и актёров — самое главное.