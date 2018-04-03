Ещё
Документальный фильм «Мозг. Вторая вселенная» покажут в ЦК «Рекорд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Документальный фильм «Мозг. Вторая вселенная» покажут в ЦК «Рекорд» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Фильм уже увидели жители Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Самары, Саратова, Кирова, Ярославля и других городов. Теперь картину можно увидеть и в Нижнем Новгороде.
«Что такое человеческий мозг? Орган центральной нервной системы, суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Авторы снимали фильм о современных исследованиях мозга в поиске ответа на вопросы: могу ли я управлять своим поведением, своей физиологией, своим сознанием или я полностью зависим от нейронной сети? Герои фильма — ученые и люди, которые попадают в поле их зрения, — дают разные ответы, распутывая сложнейшие механизмы того, как функционирует наш мозг», — говорят в ЦК.
Работа над проектом началась в 2014 году. Для фильма было организовано и проведено около десятка экспериментов. Авторы учились управлять устройствами силой мысли, проверяли на себе действие гипноза и выращивали африканских жуков, пытаясь сделать из них биологических роботов. Люди с особенностями восприятия делились своим удивительным мироощущением: например, Степан не различает лиц, а Настя видит вкус еды в пространстве.
В поддержку фильма были запущены и успешно проведены две краудфандинговые кампании и собрано 755 321 руб. Фильм также поддержало Министерство культуры РФ.
Начало сеансов: 5, 6 апреля в 17:00; 8, 14, 29 апреля в 13:00. Для зрителей старше 12 лет.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижнем Новгороде снимут документальный фильм о Максиме Горьком Юбилей детского писателя Валентина Берестова отметят в Московском районе Родителям и ученикам школ Нижегородского района представили новое меню
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение