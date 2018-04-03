Документальный фильм «Мозг. Вторая вселенная» покажут в ЦК «Рекорд»

Фильм уже увидели жители Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Самары, Саратова, Кирова, Ярославля и других городов. Теперь картину можно увидеть и в Нижнем Новгороде.

«Что такое человеческий мозг? Орган центральной нервной системы, суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Авторы снимали фильм о современных исследованиях мозга в поиске ответа на вопросы: могу ли я управлять своим поведением, своей физиологией, своим сознанием или я полностью зависим от нейронной сети? Герои фильма — ученые и люди, которые попадают в поле их зрения, — дают разные ответы, распутывая сложнейшие механизмы того, как функционирует наш мозг», — говорят в ЦК.

Работа над проектом началась в 2014 году. Для фильма было организовано и проведено около десятка экспериментов. Авторы учились управлять устройствами силой мысли, проверяли на себе действие гипноза и выращивали африканских жуков, пытаясь сделать из них биологических роботов. Люди с особенностями восприятия делились своим удивительным мироощущением: например, Степан не различает лиц, а Настя видит вкус еды в пространстве.

В поддержку фильма были запущены и успешно проведены две краудфандинговые кампании и собрано 755 321 руб. Фильм также поддержало Министерство культуры РФ

Начало сеансов: 5, 6 апреля в 17:00; 8, 14, 29 апреля в 13:00. Для зрителей старше 12 лет.