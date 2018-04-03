Ещё
Более 50 фильмов из 15 стран представят на Московском еврейском кинофестивале в мае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 50 фильмов из 15 стран представят на Московском еврейском кинофестивале в мае 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Более 50 фильмов из 15 стран покажут в рамках четвертого Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет в столице в мае. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы мероприятия.
«С 22 по 30 мая 2018 г. в Москве состоится четвертый Московский еврейский кинофестиваль. Кинопоказы и специальные мероприятия фестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Музее современного искусства «Гараж», Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре «Октябрь», Центре документального кино и кинозале «ГУМ». В рамках фестиваля покажут более 50 фильмов из 15 стран», — сообщили организаторы фестиваля.
Уточняется, что в предыдущие годы фестиваль проходил в июне сразу после Кинотавра, но в этом году сроки сдвинулись из-за чемпионата мира по футболу. Запланирована программа художественного кино, документальных и короткометражных фильмов, а также молодого экспериментального кино. Большинство фильмов — премьеры из США, Румынии, Венгрии, Франции, Израиля, Великобритании, Украины и России.
«Все фильмы-участники кинофестиваля объединены идеей рассказа о еврейской культуре в разных ее ответвлениях: жизнь народа в диаспоре и Израиле, искусство, религия, вопросы идентификации, семейные ценности, история евреев XX века», — пояснили организаторы.
Приз фестиваля, так называемый «Ключ открытий», в 2018 г. МЕКФ будет вручаться в четырех номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм. Также по традиции члены жюри выберут обладателя специального приза.
За три года своего существования кинофестиваль посетили более 12 тыс. зрителей. Было показано более 100 современных картин, посвященных еврейской тематике.
Агентство «Москва»: последние новости
Озвучивший героев мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» О.Анофриев скончался на 88-м году жизни Первые занятия в образовательном центре Музея кино начнутся 22 апреля Дом кино 1 апреля отпразднует 85-летие А.Митты проведением семинара режиссера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение