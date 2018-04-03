Более 50 фильмов из 15 стран представят на Московском еврейском кинофестивале в мае

Более 50 фильмов из 15 стран покажут в рамках четвертого Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет в столице в мае. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы мероприятия.

«С 22 по 30 мая 2018 г. в Москве состоится четвертый Московский еврейский кинофестиваль. Кинопоказы и специальные мероприятия фестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Музее современного искусства «Гараж», Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре «Октябрь», Центре документального кино и кинозале «ГУМ». В рамках фестиваля покажут более 50 фильмов из 15 стран», — сообщили организаторы фестиваля.

Уточняется, что в предыдущие годы фестиваль проходил в июне сразу после Кинотавра, но в этом году сроки сдвинулись из-за чемпионата мира по футболу. Запланирована программа художественного кино, документальных и короткометражных фильмов, а также молодого экспериментального кино. Большинство фильмов — премьеры из США, Румынии, Венгрии, Франции, Израиля, Великобритании, Украины и России.

«Все фильмы-участники кинофестиваля объединены идеей рассказа о еврейской культуре в разных ее ответвлениях: жизнь народа в диаспоре и Израиле, искусство, религия, вопросы идентификации, семейные ценности, история евреев XX века», — пояснили организаторы.

Приз фестиваля, так называемый «Ключ открытий», в 2018 г. МЕКФ будет вручаться в четырех номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм. Также по традиции члены жюри выберут обладателя специального приза.

За три года своего существования кинофестиваль посетили более 12 тыс. зрителей. Было показано более 100 современных картин, посвященных еврейской тематике.