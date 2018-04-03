«Фиксики. Большой секрет» покажут в Латинской Америке и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости . Полнометражный анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» выйдет в прокат на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Южной Корее, сообщает пресс-служба «Централ Партнершип».

"Кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в "Газпром-медиа" ), которая представляет на международном рынке фильм «Фиксики. Большой секрет», заключила соглашение с южноамериканской компанией BF Distribution о кинотеатральном прокате картины весной 2018 года в Мексике (совместно с локальным партнёром Corazon Films), а также в Чили, Перу, Боливии и Эквадоре. В Мексике фильм стартует уже 13-го апреля 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, мультфильм также увидят зрители в Южной Корее, на территории Ближнего Востока и в Болгарии.

Премьера фильма «Фиксики. Большой секрет» в России и СНГ состоялась 27 октября, и за месяц он собрал более 420 миллионов рублей. Фильм создан продюсерской компанией и студией «Аэроплан». Сопродюсером проекта выступила компания «Блиц Фильм».

Мультфильм «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Изначально герои существовали в рамках анимационного сериала, а в этом году вышел и полнометражный фильм.