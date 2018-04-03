Открывается Образовательный центр Музея кино на ВДНХ

Московский музей кино открывает Образовательный центр, занятия в котором начнутся 22 апреля 2018 года. Они будут проходить в специально оборудованных аудиториях Музея кино на ВДНХ. В программе заявлены шесть курсов: «Великие комики кино» (лекции-игры для детей 6–10 лет), «Костюм играет в кино!» (творческая студия, 10–13 лет), «Властелин ютуба» (мастерская, 10–14 лет), «Просто смонтируй это!» (мастерская, 12–16 лет), «Киноконструктор» (творческая студия по сценарному мастерству, 14–16 лет), «Кино в кармане» (мастерская, 14+). Открытие центра предваряет день открытых дверей, который пройдет 14 апреля. В этот день можно будет посетить экскурсию «Как устроен музей кино?», интерактивную игру «Снять фильм за 60 минут», мастер-классы, мастерскую по созданию эскизов костюмов «Костюм играет в кино!» и практическое занятие по кинорежиссуре «Властелин ютуба».