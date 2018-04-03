Челябинский художник перерисовывает кадры из советского кино в стиле аниме

Челябинский художник Дмитрий Грозов перерисовывает кадры из советских фильмов в стиле японских мультиков-аниме и выкладывает их в свою группу ВКонтакте. Автор успел сделать уже больше сотни артов, среди которых можно узнать фрагменты из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «В бой идут одни старики». Таким образом мастер как бы превращает фильмы в мультфильмы, получается вполне неплохо.

— У меня есть желание совмещать абсолютно несовместимые вещи. Одна из задач кадров — ввести зрителей в заблуждение: убедить его на секунду, что он смотрит не на обычный рисунок, а на стоп-кадр. И заставить зрителя хотеть увидеть этот мультфильм целиком, — комментирует Дмитрий Грозов.

Все эти работы стали частью проекта Дмитрий Animotion. Художник берет кадры не только из советских фильмов, но и из зарубежных блогбастеров: «Пятый элемент», «Убить Билла», «Рокки», «Чужой», «Охотники за привидениями».

В планах у Димы создать и полноценный мультфильм, но, как он сам признается, на него пока не хватает ни денег, ни времени.