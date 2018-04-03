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О карьере самого влиятельного фэшн-журналиста в мире Андре Леона Телли сняли фильм
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О карьере самого влиятельного фэшн-журналиста в мире Андре Леона Телли сняли фильм 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Специально для фанатов фильмов «Сентябрьский номер», «Диана Вриланд. Взгляд должен путешествовать», «Айрис» и «Билл Каннингем Нью-Йорк»: 25 мая на экраны выходит модная докудрама «The Gospel According to André» об Андре Леоне Телли. Он — правая рука Анны Винтур, бывший шеф-редактор Vogue US, первый главный редактор Numero Russia и фэшн-консультант голливудских знаменитостей и мировых дизайнеров. Большинство из них — Вупи Голдберг, Рианна, will. i.am, Том Форд, Марк Джейкобс, Валентино Гаравани, Диана фон Фюрстенберг и Маноло Бланик — рассказывают о дружбе с Андре от первого лица, а о его карьере повествуют фото-архивы и старые видео-записи.
Картина, снятая режиссером Кейт Новак, впервые была показана в сентябре на фестивале в Торонто. Это не просто летопись карьеры Андре Леона Телли, но и целый гид по профессии журналиста — от работы секретарем в журнале Энди Уорхола Interveiw за 50 долларов в неделю до консультирования будущих икон стиля — Мишель Обамы, Мелании Трамп и Дженнифер Лопес.
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