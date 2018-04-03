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Звезда фильма «Такси» Сами Насери станет почетным гостем юбилейного ММКФ
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Звезда фильма «Такси» Сами Насери станет почетным гостем юбилейного ММКФ 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Звезда французского кино Сами Насери возглавит жюри конкурса короткометражного кино 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киносмотра.
Также в рамках ММКФ пройдет спецпоказ фильма Сэмуела Тивьерджа «Идентификация» с Насери в главной роли. В криминальной драме он сыграл мошенника, который становится наставником и вторым отцом для сбившегося с пути молодого парня.
В этом году в конкурсную программу короткого метра вошли 12 картин, две из которых сняты российскими режиссерами.
Московский международный кинофестиваль проводится с 1935 года и является одним из старейших в мире. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. Юбилейный 40-й фестиваль пройдет в Москве с 19 по 26 апреля.
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