Звезда фильма «Такси» Сами Насери станет почетным гостем юбилейного ММКФ

Звезда французского кино Сами Насери возглавит жюри конкурса короткометражного кино 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

Также в рамках ММКФ пройдет спецпоказ фильма Сэмуела Тивьерджа «Идентификация» с Насери в главной роли. В криминальной драме он сыграл мошенника, который становится наставником и вторым отцом для сбившегося с пути молодого парня.

В этом году в конкурсную программу короткого метра вошли 12 картин, две из которых сняты российскими режиссерами.