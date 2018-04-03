Победители матовского конкурса рецензий на ivi

Подводим итоги нашего мартовского конкурса рецензий:

1 место Артем Петров и его рецензия на фильм «Драка в блоке 99»

Assemble Media

Драка в блоке 99 2 место Дмитрий Зубков и его рецензия на фильм «Нефть»

Ghoulardi Film Company

Нефть

3 место Максим Абросимов и его рецензия на фильм «Могила светлячков»

Shinchosha Company

Могила светлячков

От всей души поздравляем победителей! В ближайшее время с вами свяжутся сотрудники редакции и уточнят у вас детали доставки призов.

Всех остальных рецензентов мы благодарим за участие и награждаем сертификатом на подписку ivi.

А у всех, кто не успел попробовать себя в качестве рецензента, есть шанс в мартовском конкурсе — vk.com/iviru?w=wall-15106510_191271.