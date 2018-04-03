Победители матовского конкурса рецензий на ivi 

Подводим итоги нашего мартовского конкурса рецензий:
1 место Артем Петров и его рецензия на фильм «Драка в блоке 99»
Assemble Media
Драка в блоке 99 2 место Дмитрий Зубков и его рецензия на фильм «Нефть»
Ghoulardi Film Company
Нефть
3 место Максим Абросимов и его рецензия на фильм «Могила светлячков»
Shinchosha Company
Могила светлячков
От всей души поздравляем победителей! В ближайшее время с вами свяжутся сотрудники редакции и уточнят у вас детали доставки призов.
Всех остальных рецензентов мы благодарим за участие и награждаем сертификатом на подписку ivi.
А у всех, кто не успел попробовать себя в качестве рецензента, есть шанс в мартовском конкурсе — vk.com/iviru?w=wall-15106510_191271.