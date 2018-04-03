Кино по заявкам покажут в кинотеатре «Спутник» 

Советские фильмы про отношения между мужчиной и женщиной начали демонстрировать в кинотеатре «Спутник» (улица Солдатская, дом 15) в рамках апрельской программы «Кино по заявкам».
Накануне зрители уже увидели «Неоконченную повесть» (1955 г.) Фридриха Эрмлера о любви парализованного кораблестроителя и его врача с Сергеем Бондарчуком и эллиной Быстрицкой в главных ролях.
В программе также показ фильма «Танцплощадка» (1985 г., режиссер — Сергей Самсонов) о строительстве санатория на месте старой танцплощадки и архитекторе проекта Косте, влюбившемся в красавицу Сашу, с Евгением Дворжецким и Александрой Яковлевой в главных ролях. Картину зрители увидят 09 апреля.
16 апреля состоится демонстрация ленты Петра Тодоровского «Последняя жертва» (1975 г.) по пьесе Александра Островского. А 23 апреля киноманы увидят картину Георгия Натансона «Аэлита, не приставай к мужчинам» (1988 г.) с Натальей Гундаревой в главной роли.
Все сеансы начинаются в 13.00. Вход бесплатный, в порядке живой очереди.