Кино по заявкам покажут в кинотеатре «Спутник»

Советские фильмы про отношения между мужчиной и женщиной начали демонстрировать в кинотеатре «Спутник» (улица Солдатская, дом 15) в рамках апрельской программы «Кино по заявкам».

Накануне зрители уже увидели «Неоконченную повесть» (1955 г.) Фридриха Эрмлера о любви парализованного кораблестроителя и его врача с Сергеем Бондарчуком и эллиной Быстрицкой в главных ролях.

В программе также показ фильма «Танцплощадка» (1985 г., режиссер — Сергей Самсонов ) о строительстве санатория на месте старой танцплощадки и архитекторе проекта Косте, влюбившемся в красавицу Сашу, с Евгением Дворжецким и Александрой Яковлевой в главных ролях. Картину зрители увидят 09 апреля.

Все сеансы начинаются в 13.00. Вход бесплатный, в порядке живой очереди.