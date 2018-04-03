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Джон Бойега рвется сниматься в фильмах Marvel
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Джон Бойега рвется сниматься в фильмах Marvel 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
Прославившийся ролью чернокожего имперского штурмовика-дезертира Джон «Финн» Бойега рассказал о том, что ведет активные переговоры с Marvel, выпрашивая себе роль какого-нибудь героя для участия в кинематографической вселенной о говорящих енотах и звездно-полосатых блондинах. Однако фанатам актера пока рано выпрыгивать из штанов, ведь если Джону и дадут роль, то это будет очень нескоро.
Последним фильмом с участием Бойеги стала кинолента Тихоокеанский Рубеж 2, заслуженно считающееся провалом как на сайте Metacritic, так и на Rotten Tomatoes, где он сыграл сына героя Идриса Эльбы из первого фильма Джейка Пентакоста.
Ранее, в ходе общения с поклонниками на Reddit, Джон Бойега высказал свое желание сыграть Блейда, но позже он отказался от этой идеи, посчитав ее оскорблением в адрес Уэсли Снайпса.
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