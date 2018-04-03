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Фильм Жака Дере «Бассейн» покажут в «Орленке»
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Фильм Жака Дере «Бассейн» покажут в «Орленке» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В «Орленке» будет демонстрироваться фильм режиссера Жака Дере «Бассейн», главные роли в котором исполнили Ален Делон и Роми Шнайдер. Предусмотрено только два сеанса — 7 и 8 апреля, в 18:00. Об этом сообщают организаторы.
Легендарный фильм Жака Дере «Бассейн» (1969 год) — экранизация произведения французского писателя, драматурга и сценариста Алена Пейджа (настоящее имя — Жан Эммануэль Конил).
В этой криминальной психологической драме влюблённую пару сыграли Ален Делон и Роми Шнайдер, у которых был роман и в реальной жизни, но ко времени съёмок «Бассейна» они уже были не вместе.
Писатель Жан-Поль Леруа (Ален Делон) и его подруга Марианна (Роми Шнайдер) замечательно проводят летний отпуск в Сен-Тропе на принадлежащей их друзьям великолепной вилле с большим бассейном. Неожиданно им звонит давний друг Жан-Поля Гарри Ланнье (Морис Роне). Он путешествует по Лазурному Берегу в направлении Милана в сопровождении своей 18-летней дочери Пенелопы (Джейн Биркин). Марианна была возлюбленной Гарри до знакомства с Жаном-Полем. О том, что у Гарри есть дочь, никто и не подозревал. Марианна приглашает Гарри с дочерью отдохнуть на вилле. И безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаённой ревностью, гнетущими намёками и страстями…
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