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Документальный фильм об Андре Леоне Телли выйдет 25 мая
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Документальный фильм об Андре Леоне Телли выйдет 25 мая 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Документальная картина «The Gospel According to André» о редакторе американского Vogue Андре Леоне Телли, премьера которой состоялась на кинофестивале в Торонто в прошлом году, наконец получил дату релиза: фильм выйдет в прокат 25 мая. В фильме, кроме рассказа о себе самого Телли, покажут интервью с Анной Винтур, Томом Фордом, Марком Джейкобсом, Дианой фон Фюрстенберг, Вупи Голберг и другими. Также в фильм вошли архивные материалы о жизни и карьере редактора — в том числе времен его сотрудничества с «Фабрикой» Энди Уорхола в семидесятых и работе в издании WWD с 1975 по 1980 год.
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