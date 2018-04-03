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В Новосибирске начали снимать фильм про пришельцев и портал на площади Ленина
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В Новосибирске начали снимать фильм про пришельцев и портал на площади Ленина 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске начались съёмки детского игрового фильма «Пришельцы из будущего».
«По сценарию в одной из престижных новосибирских школ сложились две конкурирующие группы детей: одни — более модные, состоятельных родителей, вторые — попроще. В один прекрасный день на площади Ленина открывается портал, и оттуда выходят странные дети — это пришельцы из будущего. Они прибыли в Новосибирск с целью показать детям, что нужно беречь окружающую среду», — рассказала корреспонденту НГС директор и продюсер кинокомпании Junior Film Наталья Рузайкина.
По словам Рузайкиной, тема экологии будет в фильме главной. Съёмки уже прошли в ТРЦ «Ауре», также планируются съёмки в двух новосибирских школах, на улицах в центре Новосибирска и в одной из промышленных зон города.
Закончить съёмочный процесс предполагается в мае. Режиссёром фильма выступила Мария Сорокина, работающая над созданием сюжетов для новосибирской версии «Ералаша».
В конце марта новосибирский режиссёр Филипп Дмитриев озвучил желание тоже снять фильм про школьников и пришельцев. Дмитриев планировал начать свой съёмочный процесс в мае после завершения работы над продолжением фантастического фильма «Время Иниго Морено».
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