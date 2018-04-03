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«Короче», заявляйся: Первые новости по фестивалю короткометражного кино
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«Короче», заявляйся: Первые новости по фестивалю короткометражного кино 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
, Первое: пора шевелиться,
Ну вот скажите, чем фестиваль не повод наконец претворить своё намерение в жизнь? Даже если ваши амбиции и планы не предполагают завоевания наград и признания жюри, то «Короче» обозначает для вас чёткий дедлайн, без которого многим творческим людям сложно собраться и реализовать собственные идеи. Об интересе к короткометражному кино говорят цифры: прошлый год отметился рекордным количеством заявок: 1652 фильма из 52 регионов страны и 37 стран. Вот это да! И всего 38 были отобраны в основной конкурс, — представьте, как радостно будет оказаться в их числе. А если и не оказаться, то у вас будет прекрасная возможность проанализировать собственную работу и понять, куда двигаться дальше. Итак: приём заявок начался, и он продлится до 1 июля., Второе: требования к работам,
Для участия в конкурсной программе фестиваля рассматриваются игровые, документальные, анимационные короткометражные фильмы продолжительностью от 3 до 15 минут и произведенные в 2017-2018 годах. Работы для участия в основном конкурсе смотра принимаются на официальном сайте фестиваля korochekino.ru., Третье: когда?, Отвечаем на основной вопрос искушённых кинолюбителей, планирующих свои летние отпуска и поездки. Всё будет происходить с 17 по 19 августа. Записывайте, запоминайте, приглашайте друзей и близких., «Твой Бро» напоследок предлагает освежить в памяти впечатления от фестивальных дней — вот здесь вы можете вспомнить прошлогоднюю ковровую дорожку, а тут — закрытую прощальную вечеринку. И вот ещё наш эксперимент, как молодые режиссёры придумывают кино в калининградских декорациях.
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