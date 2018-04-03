Вышел трейлер к фильму «Тихое место» с Эмили Блант и Джоном Красински

Киностудия Paramount Pictures выложила финальный трейлер к хоррору Джона Красинки «Тихое место». Красински выступает не только в качестве режиссера фильма — он также исполнил одну из главных ролей вместе со своей настоящей женой Эмили Блант

В центре сюжета — обычная семья из четырех человек, живущих на небольшой ферме в американской глубинке. Однако их дом наполнен сверхъестественными сущностями, которые начинают охоту на людей. Единственный способ спастись — не издавать ни звука…

В российском прокате «Тихое место» выйдет 12 апреля 2018 года.