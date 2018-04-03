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Вышел трейлер к фильму «Тихое место» с Эмили Блант и Джоном Красински
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Вышел трейлер к фильму «Тихое место» с Эмили Блант и Джоном Красински 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия Paramount Pictures выложила финальный трейлер к хоррору Джона Красинки «Тихое место». Красински выступает не только в качестве режиссера фильма — он также исполнил одну из главных ролей вместе со своей настоящей женой Эмили Блант.
В центре сюжета — обычная семья из четырех человек, живущих на небольшой ферме в американской глубинке. Однако их дом наполнен сверхъестественными сущностями, которые начинают охоту на людей. Единственный способ спастись — не издавать ни звука…
В фильме также снялись Ноа Джуп, Милли Симмондс, Леон Рассом, Кейд Вудворд и Дорис МакКарти. Продюсирует картину Майкл Бэй («Трансформеры»), Эндрю Форм и Брэд Фуллер.
В российском прокате «Тихое место» выйдет 12 апреля 2018 года.
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