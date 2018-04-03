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Фильм «Лед» стал самой кассовой российской лентой с начала года — сборы превысили 1,5 млрд руб.
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Фильм «Лед» стал самой кассовой российской лентой с начала года — сборы превысили 1,5 млрд руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Кассовые сборы российской киноленты «Лед» превысили 1,5 млрд руб., фильм стал лидером российского проката по итогам седьмого прокатного уикэнда. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России. «Фильм „Лед“ по итогам седьмого прокатного уикэнда занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ в 2018 г. Всего бокс-офис спортивной драмы составил 1,5 млрд руб., а посмотрело ее 6,3 млн зрителей», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в минувшие выходные премьера картины состоялась в Китае, где ей удалось собрать более 2,2 млн долл.
В основу сюжета фильма «Лед» легла история о фигуристке (Аглае Тарасовой), которая получает травму и оказывается в инвалидной коляске. Снова встать на лед ей помогает хоккеист Миша (Александр Петров) и тренер (Мария Аронова). Премьера фильма состоялась 14 февраля 2018 г.
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