Фильм «Лед» стал самой кассовой российской лентой с начала года — сборы превысили 1,5 млрд руб.

Кассовые сборы российской киноленты «Лед» превысили 1,5 млрд руб., фильм стал лидером российского проката по итогам седьмого прокатного уикэнда. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России. «Фильм „Лед“ по итогам седьмого прокатного уикэнда занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ в 2018 г. Всего бокс-офис спортивной драмы составил 1,5 млрд руб., а посмотрело ее 6,3 млн зрителей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в минувшие выходные премьера картины состоялась в Китае, где ей удалось собрать более 2,2 млн долл.