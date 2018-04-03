«Чеченфильм» собирается снять российско-индийскую комедию о любви

Грозненская кинокомпания «Чеченфильм» начала производство художественного фильма совместно с кинематографистами Индии. Это будет комедийная лента о приключениях влюбленного индийца в Дагестане. В планах кинокомпании также совместные проекты с несколькими исламскими государствами.

«История такая: индийский мальчик приезжает в Дагестан и влюбляется здесь, все будет основано на казусах. Съемки еще не начались, мы сейчас проводим предварительный кастинг, дорабатываем последнюю версию сценария. Думаю, в мае начнем снимать», — рассказал ТАСС продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.

По его словам, съемки комедии пройдут в Индии и Дагестане. Режиссером фильма выступит Рабият Аджикамалова. Планируемый бюджет ленты — 50 миллионов рублейю

Комедия станет уже вторым российско-индийским кинопроектом. В этом году ожидается выход в прокат детского приключенческого фильма «Лучшие друзья», который планируется показать в 22 странах мира.

«Чеченфильм» также собирается запустить совместные кинопроекты с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, отметил Терекбаев.

В частности, 26 апреля, на Днях российской культуры в Иране, планируется подписать договор о создании совместного российско-иранского детского фильма. «Мы хотим показать красоту России и Ирана через истории детей, объединить наши культуры. Никакой политики, только приключения, фэнтези, иранская мифология», — пояснил он.

Кроме того, совместно с коллегами из Египта ведутся съемки комедийного фильма под рабочим названием «Египетские каникулы». По итогам первых пяти съемочных смен планируется подготовить тизер, который будет презентован в арабской республике, где кинокомпания рассчитывает получить финансовую поддержку.

По словам Терекбаева, в сотрудничестве с Россией заинтересованы также Саудовская Аравия и ОАЭ. «Мы видим себя как киностудия из мусульманской республики, которая будет продвигать российский кинематограф в мусульманский мир», — подчеркнул он.