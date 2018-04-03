Ещё
«Чеченфильм» собирается снять российско-индийскую комедию о любви
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чеченфильм» собирается снять российско-индийскую комедию о любви 

«Это Кавказ» 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Грозненская кинокомпания «Чеченфильм» начала производство художественного фильма совместно с кинематографистами Индии. Это будет комедийная лента о приключениях влюбленного индийца в Дагестане. В планах кинокомпании также совместные проекты с несколькими исламскими государствами.
«История такая: индийский мальчик приезжает в Дагестан и влюбляется здесь, все будет основано на казусах. Съемки еще не начались, мы сейчас проводим предварительный кастинг, дорабатываем последнюю версию сценария. Думаю, в мае начнем снимать», — рассказал ТАСС продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.
По его словам, съемки комедии пройдут в Индии и Дагестане. Режиссером фильма выступит Рабият Аджикамалова. Планируемый бюджет ленты — 50 миллионов рублейю
Комедия станет уже вторым российско-индийским кинопроектом. В этом году ожидается выход в прокат детского приключенческого фильма «Лучшие друзья», который планируется показать в 22 странах мира.
«Чеченфильм» также собирается запустить совместные кинопроекты с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, отметил Терекбаев.
В частности, 26 апреля, на Днях российской культуры в Иране, планируется подписать договор о создании совместного российско-иранского детского фильма. «Мы хотим показать красоту России и Ирана через истории детей, объединить наши культуры. Никакой политики, только приключения, фэнтези, иранская мифология», — пояснил он.
Кроме того, совместно с коллегами из Египта ведутся съемки комедийного фильма под рабочим названием «Египетские каникулы». По итогам первых пяти съемочных смен планируется подготовить тизер, который будет презентован в арабской республике, где кинокомпания рассчитывает получить финансовую поддержку.
По словам Терекбаева, в сотрудничестве с Россией заинтересованы также Саудовская Аравия и ОАЭ. «Мы видим себя как киностудия из мусульманской республики, которая будет продвигать российский кинематограф в мусульманский мир», — подчеркнул он.
«Это Кавказ»: последние новости
Первый художественный фильм на ингушском языке «Сайти — сын Зоули» будет основан на реальных событиях Фильм «Теснота» вошел в шорт-лист кинопремии «Золотая арка» «Чеченфильм» займется съемками «Битвы за Кавказ»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение