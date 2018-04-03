Стали известны даты и часть программы Beat Film Festival 

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в девятый раз с 31 мая по 10 июня. Фесливаль откроет фильм «Grace Jones: Bloodlight and Bami» британского режиссера Софи Файнс — нестандартный байопик об актрисе и модели Грейс Джонс, вышедший в конце 2017 года. В этом году фестикаль продолжит линию кураторских программ, разработанных вместе с медиа, музеями и другими культурными институциями: в рамках программы «Grrrl Power», созданной совместно с изданием Wonderzine, покажут фильмы, представляющие разные женские образы в современном мире. Площадками фестиваля станут «Стрелка», Каро 11 Октябрь, летний кинотеатр Музея «Гараж» Garage Screen, Центр документального кино в Музее Москвы и Центральный дом предпринимателя.