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Вышел трейлер футуристического боевика с Миллой Йовович «Мир будущего»
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Вышел трейлер футуристического боевика с Миллой Йовович «Мир будущего» 

Ридус 2 часа назад
В Сети опубликован первый трейлер фильма «Мир будущего», главные роли в котором исполнили Милла Йовович и Джеймс Франко, выступивший также и в качестве одного из режиссеров картины.
Действие ленты разворачивается в постапокалиптическом будущем. В центре сюжета — история молодого человека, который отправляется в рискованное путешествие, чтобы отыскать лекарство для больной матери.
Первое, что сразу же бросается в глаза при просмотре трейлера, это его удивительное визуальное сходство со знаменитым «Безумным Максом». Остается лишь надеется, что «Мир будущего», стартующий в российском прокате 14 июня, окажется не хуже.
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