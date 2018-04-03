Куросава снимет кино в Узбекистане

Японский режиссер Киеси Куросава будет снимать свой новый фильм в Узбекистане и сейчас подыскивает подходящие локации, сообщает Hollywood Reporter. Съемки начнутся в мае.

Рабочее название картины — «На край света». В основу сюжета картины ляжет история ведущей реалити-шоу о путешествиях, приехавшей на съемки в Узбекистан.

"Я сниму фильм в сердце Шелкового пути с любимой командой и на очень личную тему. «На край света» не похож на другие мои фильмы, это сразу несколько мечт, которые воплотятся в жизнь", — обещает Куросава.

Японско-узбекский проект приурочен к 25-летию отношений двух стран и 70-й годовщине ташкентского театра Навои, который японские солдаты помогали реконструировать после Второй мировой войны.