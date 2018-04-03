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Куросава снимет кино в Узбекистане
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Куросава снимет кино в Узбекистане 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Японский режиссер Киеси Куросава будет снимать свой новый фильм в Узбекистане и сейчас подыскивает подходящие локации, сообщает Hollywood Reporter. Съемки начнутся в мае.
Рабочее название картины — «На край света». В основу сюжета картины ляжет история ведущей реалити-шоу о путешествиях, приехавшей на съемки в Узбекистан.
"Я сниму фильм в сердце Шелкового пути с любимой командой и на очень личную тему. «На край света» не похож на другие мои фильмы, это сразу несколько мечт, которые воплотятся в жизнь", — обещает Куросава.
Японско-узбекский проект приурочен к 25-летию отношений двух стран и 70-й годовщине ташкентского театра Навои, который японские солдаты помогали реконструировать после Второй мировой войны.
Режиссер Киеси Куросава — однофамилец знаменитого японского кинорежиссера Акиры Куросавы. Он снимает фильмы ужасов ("Пульс", 2001) и драмы ("Токийская соната", 2008).
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