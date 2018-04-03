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Клопп: «В экстремальной ситуации я пожертвую собой, как Джеймс Бонд»
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Клопп: «В экстремальной ситуации я пожертвую собой, как Джеймс Бонд» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своей любви к киногерою Джеймсу Бонду.
"Джеймс Бонд фантастический парень, его все любят. У него собственные правила, ему позволено убивать, в то время, как всем остальным людям нет. Это нормально. Не думаю, что убивать людей хорошо. Но в фильмах о Бонде в эти истории попадают не особо хорошие люди.
Это выдумка, так что все нормально. И он всегда готов пожертвовать собой, что важно. В первую очередь он готов жертвовать собой, мне это нравится.
Так я понимаю роль отцов в семьях. Надеюсь, в экстремальной ситуации я бы сделал так же. Это романтично, так и должно быть. В такой ситуации надо показывать свои яйца", — цитирует Клоппа подкаст Грэма Хантера.
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