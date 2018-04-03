Клопп: «В экстремальной ситуации я пожертвую собой, как Джеймс Бонд»

"Джеймс Бонд фантастический парень, его все любят. У него собственные правила, ему позволено убивать, в то время, как всем остальным людям нет. Это нормально. Не думаю, что убивать людей хорошо. Но в фильмах о Бонде в эти истории попадают не особо хорошие люди.

Это выдумка, так что все нормально. И он всегда готов пожертвовать собой, что важно. В первую очередь он готов жертвовать собой, мне это нравится.