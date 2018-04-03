5 фильмов о людях, которые оставили след в истории

На ivi премьера художественно-документального фильма «Человек, который спас мир», рассказывающего о реальных событиях 26 сентября 1983 года, когда советский подполковник Станислав Петров спас мир от возможной ядерной войны.

В честь этого события собрали еще четыре документальных ленты о людях, чьи имена вошли в историю.

Человек, который спас мир Человек, который спас мир Картина представляет собой документальные кадры, перемежающиеся постановочными эпизодами. Главным действующим лицом выступает бывший советский подполковник Станислав Петров, который в одно из своих дежурств получил сигнал о ракетной атаке со стороны США. Перед Петровым встал сложный выбор: действовать по протоколу или предотвратить ответную атаку, которая грозила развязать самую страшную и смертоносную войну. Маргарет Тэтчер : Железная леди

Маргарет Тэтчер: Железная леди

Захватывающий документальный фильм о выдающейся Маргарет Тэтчер, которая стала первой женщиной премьер-министром европейского государства. Че Гевара, каким вы его никогда не видели

Че Гевара, каким вы его никогда не видели

Фильм — биография, посвященный величайшему революционеру, действующему по всему миру, многие дела которого все еще носят гриф «секретно». История рассказывает о событиях, описанных в дневнике самого революционера Эрнесто Че Гевары, начиная с периода его детства до осознания себя. Он назвал меня Малала

Он назвал меня Малала (на английском языке с русскими субтитрами)

9 октября 2012 года группа талибов остановила школьный автобус, на котором домой ехала Малала Юсуфзай, юная пакистанская правозащитница и борец за права девочек на образование. Один из них выстрелил в Малалу, надеясь навсегда с ней покончить, но девочка выжила, а данный случай обратил внимание всего мира на ее личность. Сегодня Юсуфзай не только ведущая правозащитница в своей области, но и обладатель Нобелевской премии мира. Слишком свободный человек

Слишком свободный человек