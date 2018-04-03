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5 фильмов о людях, которые оставили след в истории
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5 фильмов о людях, которые оставили след в истории 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
На ivi премьера художественно-документального фильма «Человек, который спас мир», рассказывающего о реальных событиях 26 сентября 1983 года, когда советский подполковник Станислав Петров спас мир от возможной ядерной войны.
В честь этого события собрали еще четыре документальных ленты о людях, чьи имена вошли в историю.
Человек, который спас мир  Человек, который спас мир  Картина представляет собой документальные кадры, перемежающиеся постановочными эпизодами. Главным действующим лицом выступает бывший советский подполковник Станислав Петров, который в одно из своих дежурств получил сигнал о ракетной атаке со стороны США. Перед Петровым встал сложный выбор: действовать по протоколу или предотвратить ответную атаку, которая грозила развязать самую страшную и смертоносную войну. Маргарет Тэтчер: Железная леди
Маргарет Тэтчер: Железная леди
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