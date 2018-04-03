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Путешествие во времени: Трейлер мультфильма «Смешарики. Дежавю»
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Путешествие во времени: Трейлер мультфильма «Смешарики. Дежавю» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Вышел новый трейлер мультфильма «Смешарики. Дежавю». Это уже третья полнометражная адаптация детского анимационного сериала «Смешарики».
На этот раз кролик Крош хочет устроить своему другу Копатычу незабываемый праздник и обращается в агентство «Дежавю». Но, как обычно, все идет не по плану, и главных героев забрасывает в разные временные эпохи. Им предстоит опасная встреча с динозаврами, дикими племенами, средневековыми рыцарями и даже самураями.
Захватывающее приключение для детей и взрослых начнется 26 апреля.
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