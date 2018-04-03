Путешествие во времени: Трейлер мультфильма «Смешарики. Дежавю»

Вышел новый трейлер мультфильма «Смешарики. Дежавю». Это уже третья полнометражная адаптация детского анимационного сериала «Смешарики».

На этот раз кролик Крош хочет устроить своему другу Копатычу незабываемый праздник и обращается в агентство «Дежавю». Но, как обычно, все идет не по плану, и главных героев забрасывает в разные временные эпохи. Им предстоит опасная встреча с динозаврами, дикими племенами, средневековыми рыцарями и даже самураями.

Захватывающее приключение для детей и взрослых начнется 26 апреля.