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Названа дата выхода фильма про Андре Леоне Телли
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Названа дата выхода фильма про Андре Леоне Телли 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Стала известна дата премьеры документального фильма «The Gospel According to André» («Евангелие от Андре»), посвященнго легендарному редактору-консультанту американского Vogue Андре Леону Телли. По информации компании Magnolia Films, релиз картины назначен на 25 мая этого года.
Постановкой фильма занималась автор документалки о нью-йоркской газете New York Times («Page One: Inside the New York Times») режиссер Кейт Новак. Согласно ее словам, Андре был незаменимым человеком в моде, и она хотела рассказать его историю — то, как он туда попал.
Первый показ байопика состоялся на кинофестивале в Торонто летом 2017 года. В картину вошли эксклюзивные интервью Анны Винтур, Тома Форда, Марка Джейкобса, Дианы фон Фюрстенберг, Маноло Бланика, Вупи Голдберг и Изабеллы Росселлини. Деятели индустрии высокой моды рассказали об их опыте работы с Андре с самого начала его карьеры еще в 70-х годах на «Фабрике» Энди Уорхола.
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