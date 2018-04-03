Названа дата выхода фильма про Андре Леоне Телли 

Стала известна дата премьеры документального фильма «The Gospel According to André» («Евангелие от Андре»), посвященнго легендарному редактору-консультанту американского Vogue Андре Леону Телли. По информации компании Magnolia Films, релиз картины назначен на 25 мая этого года.
Постановкой фильма занималась автор документалки о нью-йоркской газете New York Times («Page One: Inside the New York Times») режиссер Кейт Новак. Согласно ее словам, Андре был незаменимым человеком в моде, и она хотела рассказать его историю — то, как он туда попал.
Первый показ байопика состоялся на кинофестивале в Торонто летом 2017 года. В картину вошли эксклюзивные интервью Анны Винтур, Тома Форда, Марка Джейкобса, Дианы фон Фюрстенберг, Маноло Бланика, Вупи Голдберг и Изабеллы Росселлини. Деятели индустрии высокой моды рассказали об их опыте работы с Андре с самого начала его карьеры еще в 70-х годах на «Фабрике» Энди Уорхола.