Джулия Робертс (Julia Roberts) 

Детство и юность Джулия Робертс родилась в многодетной семье. Ее отец работал продавцом и был владельцем небольшой актерской школы, а мать — секретарем в церковном приходе. Когда Джулии исполнилось четыре года, ее родители развелись. В возрасте 13 лет работала официанткой в пиццерии и параллельно занималась игрой на кларнете. Также принимала участие в конкурсах красоты и играла в любительском театре. По окончанию школы переехала к сестре в Нью-Йорк и поступила в Университет штата Джордия. Тогда же начала сотрудничать с модельным агентством Click. Карьера Первую, пусть и эпизодическую роль Робертс сыграла в фильме «Пожарная команда». Затем последовали съемки в других малоизвестных картинах, которые особого успеха ей не принесли. В 22 года сыграла в фильме «Стальные магнолии», принесший ей популярность, награду премии «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». После этого Джулии досталась знаменательная в ее карьере роль, а именно роль проститутки в фильме «Красотка», где ее партнером стал Ричард Гир. За эту работу актриса вновь была номинирована на «Оскар» и получила второй «Золотой глобус». Робертс стала полноценной голливудской звездой, а ее фильмография пополнилась такими сильными картинами как «Коматозники», «В постели с врагом», «Умереть молодым», «Игрок», «Дело о пеликанах», «Мэрий Райли» и других. Настоящим триумфом актрисы стала роль в фильме «Эрин Брокович». За нее Джулия получила заветную статуэтку премии «Оскар» за лучшую женскую роль, а также награду «Золотого глобуса», Британской киноакадемии и премии канала MTV. За работу в картине «Улыбка Мона Лизы» Робертс получила самый высокий в истории американского кинематографа гонорар в размере 25 миллионов долларов. Сейчас на счету актрисы роли в 59-и фильмах. Личная жизнь На пике своей популярности Джулия крутила роман со многими голливудскими красавцами, среди которых Мэтью Пэрри, Лиам Нисон и Дэниел Дэй-Льюис. В 1993 году вышла замуж за актера Лайла Ловетта, однако они развелись спустя два года. В 2002 году Роберт снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал кинооператор Дэниел Модер. В 2004 году у супругов родилась двойня — Хэзел и Финнеас, а в 2007 году — сын Генри. Фильмография Чудо (2017) Смурфики: Затерянная деревня (2017) Финансовый монстр (2016) Несносные леди (2016) Тайна в их глазах (2015) Обыкновенное сердце (ТВ, 2014) Август (2013) Белоснежка: Месть гномов (2012) Ларри Краун (2011) Сначала любовь, потом свадьба (2011) Ешь, молись, люби (2010) День Святого Валентина (2010) Ничего личного (2009) Светлячки в саду (2008) Война Чарли Уилсона (2007) Паутина Шарлотты (2006) Гроза муравьев (2006) Двенадцать друзей Оушена (2004) Близость (2004) Улыбка Моны Лизы (2003) Великий чемпион (2002) Признания опасного человека (2002) Во всей красе (2002) Одиннадцать друзей Оушена (2001) Любимцы Америки (2001) Мексиканец (2001) Эрин Брокович (2000) Сбежавшая невеста (1999) Ноттинг Хилл (1999) Мачеха (1998) Теория заговора (1997) Свадьба лучшего друга (1997) Все говорят, что я люблю тебя (1996) Майкл Коллинз (1996) Мэри Райли (1996), $ 8 500 000 Тема для разговора (1995) Высокая мода (1994) Друзья (сериал, 1994 — 2004) Я люблю неприятности (1994) Дело о пеликанах (1993) Игрок (1992) Капитан Крюк (1991) Умереть молодым (1991) В постели с врагом (1991) Закон и порядок (сериал, 1990 — 2010) Коматозники (1990) Красотка (1990) Стальные магнолии (1989) Красный, как кровь (1989) Мерфи Браун (сериал, 1988 — 1998) Мистическая пицца (1988) Баджа Оклахома (ТВ, 1988) Удовлетворение (1988) Криминальная история (сериал, 1986 — 1988) Полиция Майами: Отдел нравов (сериал, 1984 — 1990)