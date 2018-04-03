Кухонный подкаст. Выпуск 1. Лара, Довлатов, Florence и венецианский тимьян

Любительский подкаст о простых вещах.

Кадр из фильма «Довлатов»

Всем привет! Есть мнение, что если нравится какой-то вид творчества, то надо обязательно себя в нём попробовать. Нам нравятся подкасты — вот мы и решили записать свой. Пока всё скромно, формат кухонный, а название рабочее — «Невская шобла» (так уж получилось, что мы втроём из Санкт-Петербурга). У микрофона: Николай, Андрей и Антон.

В первом выпуске — обсуждаем кино и немного говорим о мобильном гейминге.

Краткий список тем:

Будем рады любому фидбэку, конструктивной критике или просто вашим комментариям.

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