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Кухонный подкаст. Выпуск 1. Лара, Довлатов, Florence и венецианский тимьян
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Кухонный подкаст. Выпуск 1. Лара, Довлатов, Florence и венецианский тимьян 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Любительский подкаст о простых вещах.
Кадр из фильма «Довлатов»
Всем привет! Есть мнение, что если нравится какой-то вид творчества, то надо обязательно себя в нём попробовать. Нам нравятся подкасты — вот мы и решили записать свой. Пока всё скромно, формат кухонный, а название рабочее — «Невская шобла» (так уж получилось, что мы втроём из Санкт-Петербурга). У микрофона: Николай, Андрей и Антон.
В первом выпуске — обсуждаем кино и немного говорим о мобильном гейминге.
Краткий список тем:
Будем рады любому фидбэку, конструктивной критике или просто вашим комментариям.
#подкасты #мнения #игры #кино
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