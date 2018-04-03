Три документальных фильма о Бразилии увидят жители Митина

Жители Митина приглашаются 10 апреля на заседание Бразильского документального киноклуба. При поддержке Бразильского культурного центра в Москве зрителям покажут три короткометражных фильма, которые позволят увидеть настоящую, не предназначенную для туристов Бразилию со всеми ее особенностями и контрастами.

— На большом экране будут демонстрироваться «Тагарелла-фильм», «Мой Рио-Вермельо», «На краю миров». Все картины будут на языке оригинала с русскими субтитрами, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».

Показы пройдут по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Начало в 19.00. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте: set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/692621. (ср)