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Три документальных фильма о Бразилии увидят жители Митина
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Три документальных фильма о Бразилии увидят жители Митина 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Жители Митина приглашаются 10 апреля на заседание Бразильского документального киноклуба. При поддержке Бразильского культурного центра в Москве зрителям покажут три короткометражных фильма, которые позволят увидеть настоящую, не предназначенную для туристов Бразилию со всеми ее особенностями и контрастами.
— На большом экране будут демонстрироваться «Тагарелла-фильм», «Мой Рио-Вермельо», «На краю миров». Все картины будут на языке оригинала с русскими субтитрами, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Показы пройдут по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Начало в 19.00. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте: set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/692621. (ср)
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