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Отечественные фильмы получили почти половину бокс-офиса России
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Отечественные фильмы получили почти половину бокс-офиса России 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
По итогам трех месяцев 2018 года общие сборы российских фильмов составили 7,6 млрд рублей, что является примерно половиной (48, 9%) от общего бокс-офиса России. Об этом сообщила пресс-служба Фонда кино. В прошлом году доля российского кино равнялась 31,3%, а в 2016 — 26, 1%.
Кроме того, возросло и количество зрителей российского кино. По итогам первого квартала отечественные картины посмотрело 31 млн человек. В прошлом году показатель составил 20,2 млн, в 2016 — 14,3 млн  Лидером проката стала картина Антона Мегердичева «Движение вверх». Сборы ленты составили 37% от общего бокс-офиса российских картин. На втором месте оказался фильм Олега Трофима «Лед» с показателем в 19%.
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