Отечественные фильмы получили почти половину бокс-офиса России

По итогам трех месяцев 2018 года общие сборы российских фильмов составили 7,6 млрд рублей, что является примерно половиной (48, 9%) от общего бокс-офиса России. Об этом сообщила пресс-служба Фонда кино. В прошлом году доля российского кино равнялась 31,3%, а в 2016 — 26, 1%.