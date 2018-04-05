50-летняя Николь Кидман предстала в образе панка

Николь Кидман удивила поклонников резкой сменой имиджа — она неожиданно стала панком. Нет, это вовсе не смелый эксперимент актрисы, а роль в фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках» от режиссера Джона Кэмерона Митчелла. Новый трейлер картины появился сегодня в Сети.

50-летняя Николь Кидман, которую мы привыкли видеть на ковровых дорожках в женственных платьях и с идеальной укладкой, предстала в картине с яркими стрелками и начесом в лучших традициях панк-рока. И кстати, выглядела актриса весьма органично.

Николь Кидман

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