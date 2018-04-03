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Белль и Себастьян
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Белль и Себастьян 

Tlum.ru 50 минут назад
Фото: Tlum.ru
5 апреля в кинотеатрах выходит фильм, пропускать который строго запрещается. «Белль и Себастьян» — история дружбы мальчика и собаки, которых невозможно разлучить.
Фильм снят по книге Сесиль Обри, на которой выросло уже несколько поколений детей. Если быть точнее, то не один фильм, а целых три! Трилогию покажут в кинотеатре «Пионер» в течение полугода.
В небольшом французском городе жизнь спокойной не назовешь. Кроме того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, в горах поселился страшный зверь, ворующий овец. Жители открывают на него охоту, но маленький мальчик Себастьян, встретив «чудовище», видит в нем красивую собаку пиренейской породы и верного друга, а не злодея. Так и начинаются приключения Себастьяна и Белль.
Источник: Pioner Cinema
Первую часть трилогии — «Белль и Себастьян» — можно будет посмотреть в московском кинотеатре «Пионер» и избранных кинотеатрах страны с 5 апреля.
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