Белль и Себастьян

5 апреля в кинотеатрах выходит фильм, пропускать который строго запрещается. «Белль и Себастьян» — история дружбы мальчика и собаки, которых невозможно разлучить.

Фильм снят по книге Сесиль Обри, на которой выросло уже несколько поколений детей. Если быть точнее, то не один фильм, а целых три! Трилогию покажут в кинотеатре «Пионер» в течение полугода.

В небольшом французском городе жизнь спокойной не назовешь. Кроме того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, в горах поселился страшный зверь, ворующий овец. Жители открывают на него охоту, но маленький мальчик Себастьян, встретив «чудовище», видит в нем красивую собаку пиренейской породы и верного друга, а не злодея. Так и начинаются приключения Себастьяна и Белль.

Источник: Pioner Cinema

Первую часть трилогии — «Белль и Себастьян» — можно будет посмотреть в московском кинотеатре «Пионер» и избранных кинотеатрах страны с 5 апреля.

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