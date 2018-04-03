Виктория Исакова: «Страх — это круто, в нем есть свой кайф!»

В Москве стартовали съемки спортивной драмы «Один вдох», основанной на фактах из жизни самой выдающейся женщины-фридайвера Натальи Молчановой , которая установила более 40 мировых рекордов. Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова . Актриса пообщалась с редактором Ok-magazine.ru и рассказала о своей героине, трудностях на съемочной площадке и отношениях с коллегами.

На вопрос, чем же ее подкупил этот проект, Виктория ответила, не раздумывая:

Мне всегда интересно играть сильных и мощных героинь, какой и является Марина Гордеева. Ведь актерская профессия — это исследование человеческой природы и возможностей.

Однако вжиться в роль было не так просто, ведь главная героиня — профессиональная спортсменка. Виктория, хотя и никогда ранее не занималась водными видами спорта, держалась на плаву уверенно. Чтобы овладеть основами фридайвинга, ей пришлось немало времени уделить тренировкам.

Недостаточно было просто плавать, нужно было свободно погружаться в воду и находиться там достаточно долго. Сделать это было совсем непросто. Когда я впервые погрузилась, то поняла, что и минуты не могу продержаться под водой, а ведь в этот момент нужно было еще и играть. Мне повезло, рядом со мной оказался замечательный тренер Максим, который во всем помогал и очень бережно ко мне относился. Вся творческая группа вселяла в меня уверенность. Три месяца я занималась и в один момент поняла, что тренировки доставляют мне огромное удовольствие.

Первые съемочные дни прошли в Подмосковье — в том числе в бассейне академии МЧС , где по сюжету главная героиня тренирует молодых пловцов. Виктория призналась, что больше всего ее впечатляют подводные истории. Одна из самых сложных сцен была подо льдом, но впереди актрису ждут новые трудности — экспедиция в открытое море, которая запланирована на вторую половину мая. Виктория уже морально подготовилась к новому испытанию.

Виктория Исакова

Все происходит поступательно. Мы привыкаем. Все мы хотим сделать хорошее кино, и «чтобы ни одна собачка не пострадала», как говорится. На площадке есть специально обученные люди, которые контролируют процесс. Естественно, страх есть, а точнее — опасение, что я не справлюсь. Но страх — это круто, в нем есть свой кайф! Здорово, когда творческий процесс заставляет работать очень активно не только в эмоциональном плане, но и физически. Это всегда запоминается!

Елена Хазанова и Артем Ткаченко