Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего» 

В Сеть выложили первый трейлер постапокалиптического сай-фай боевика "Мир будущего" (Future world).
Если вы считаете себя фанатом вселенной "Безумного Макса", то пропустить такое точно нельзя никак.
"Мир будущего" — проект Джеймса Франко. Он же сыграл там главную роль. Его коллегами на съемочной площадке стали Мила Йовович, Люси Лиу и Суки Уотерхаус.
Действие фильма разворачивается в пустыне в постапокалиптичное время. В центре сюжета — незнакомец, который ищет лекарство для своей больной матери.