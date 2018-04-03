Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»

В Сеть выложили первый трейлер постапокалиптического сай-фай боевика "Мир будущего" (Future world).

Если вы считаете себя фанатом вселенной "Безумного Макса", то пропустить такое точно нельзя никак.

"Мир будущего" — проект Джеймса Франко . Он же сыграл там главную роль. Его коллегами на съемочной площадке стали Мила Йовович , Люси Лиу и Суки Уотерхаус.

Действие фильма разворачивается в пустыне в постапокалиптичное время. В центре сюжета — незнакомец, который ищет лекарство для своей больной матери.