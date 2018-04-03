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Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
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Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего» 

Рамблер 1 час назад
В Сеть выложили первый трейлер постапокалиптического сай-фай боевика "Мир будущего" (Future world).
Если вы считаете себя фанатом вселенной "Безумного Макса", то пропустить такое точно нельзя никак.
"Мир будущего" — проект Джеймса Франко. Он же сыграл там главную роль. Его коллегами на съемочной площадке стали Мила Йовович, Люси Лиу и Суки Уотерхаус.
Действие фильма разворачивается в пустыне в постапокалиптичное время. В центре сюжета — незнакомец, который ищет лекарство для своей больной матери.
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