15 лучших фильмов месяца

«Жажда смерти»

Когда: 5 апреля

Жанр: боевик, триллер, криминал

Актер и режиссер «Бесславных ублюдков» и «Грайндхауса» Элай Рот снял боевик «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Это ремейк одноименного фильма Майкла Уиннера 1974 года. Действие фильма разворачивается в Чикаго. Хирург Пол Керси спасает жизни людей, которые пострадали в криминальных разборках. Но когда нападают на его семью, а полиция не спешит искать преступников, он покупает пистолет и идет на улицы мстить бодро, весело и со вкусом, так как не в силах помочь иным способом.

«Гоголь. Вий»

Когда: 5 апреля

Жанр: мистический детектив

Вторая часть трилогии по мотивам произведений Николая Гоголя — «Гоголь. Вий» с Александром Петровым в главной роли в прокате с 5 апреля. После событий первого фильма «Гоголь. Начало», загадочный Темный Всадник продолжает убивать девушек в окрестностях села Диканька. Гоголь вместе с полицейским, доктором, кузнецом и философом пытается поймать преступника, но сталкивается с нечистой силой.

«Мария Магдалина»

Когда: 5 апреля

Жанр: драма

Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона») и Хоакин Феникс («Гладиатор», «Она») снялись в одном из самых ожидаемых фильмов года «Мария Магдалина» режиссера Гарта Дэвиса («Лев»). Эта библейская история рассказывает о женщине, которая бросила вызов предрассудкам — стала последователем Иисуса . В фильме показана жизнь Иисуса с точки зрении женщины. Дополнительную интригу фильму создает то, что на съемках завязался роман между актерами, исполнившими главные роли.

«Взрослые игры»

Когда: 5 апреля

Жанр: криминальное роуд-муви

Дерзкое роуд-муви о калифорнийской старшекласснице «Взрослые игры» в прокате с 5 апреля. Главная героиня Эрика ведет свободный образ жизни — развлекается с подругами, «спит» со взрослыми мужчинами, а потом их шантажирует. Когда у нее появляется сводный брат, с которым у девушки лишь на первый взгляд нет ничего общего, это приводит к непредсказуемым последствиям. В главной роли — Зои Дойч, уже известная зрителям по фильмам «За пропастью во ржи», «Горе-творец» и другим.

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

Когда: 5 апреля

Жанр: ужасы

Режиссеры последней «Пилы» Майкл и Питер Спириг сняли очередной фильм ужасов «Винчестер. Дом, который построили призраки». История о зловещем доме основана на реальных событиях, которые произошли в конце 19 века. По сюжету главная героиня Сара Винчестер ( Хелен Миррен ) живет одна в загадочном доме, похожем на лабиринт. По ее распоряжению особняк постоянно перестраивается, чтобы защитить его от призраков, которые хотят расправиться с ее кланом.

«Белль и Себастьян»

Когда: 5 апреля

Жанр: семейный фильм

Экранизация культовой французской повести Сесиль Обри «Белль и Себастьян» выходит 5 апреля. В основе сюжета — трогательная история дружбы мальчика-сироты Себастьяна и большой пиренейской горной собаки Белль, которая разворачивается во Франции в годы Второй мировой войны. Жители деревни ведут охоту на собак, так как в них видят врага, но мальчик способен по-другому взглянуть на пса и стать ему настоящим другом. Этот душевный фильм учит доброте и полезен для семейного просмотра.

«Голодные сердца»

Когда: 5 апреля

Жанр: психологическая мелодрама

Один из самых фестивальных инди-фильмов апреля — итальянская мелодрама «Голодные сердца» с Адамом Драйвером в главной роли. Это история о паре, жизнь которой кардинально меняется после рождения сына. Помешанность Мины на веганстве и чистоте может только навредить ребенку, и Джуду придется ее остановить, но какой ценой? Фильм стал обладателем итальянского «Золотого глобуса», участником Международного кинофестиваля в Торонто, а актеры, сыгравшие главные роли — Альба Рорвахер и Адам Драйвер, получили Кубки Вольпи 71-го Венецианского кинофестиваля.

Операция «Шаровая молния»

Когда: 5 апреля

Жанр: триллер, драма

Британский боевик, посвященный антитеррористической операции 1976 года, в прокате с 5 апреля. Эта история произошла в небе, когда палестинские и немецкие террористы захватили самолет, летел из Тель-Авива в Париж. Террористы требовали освободить палестинцев из израильских тюрем. Чтобы спасти заложников, правительство Израиля разработало дерзкий план. В главных ролях — Розамунд Пайк («Гордость и предубеждение», «Исчезнувшая») и Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»).

«Тихое место»

Когда: 12 апреля

Жанр: ужасы, триллер, драма

Еще один ужастик апреля про выживание в загадочном доме — «Тихое место» Джона Красински. Когда земля подверглась нападению сверхъестественных существ, семейная пара фермеров с тремя маленькими детьми поселяются в американской глубинке. Чтобы выжить среди монстров, им нужно соблюдать лишь одно условие — не произносить ни звука, но в доме, где живут маленькие дети, молчать становится сложно.

«Тренер»

Когда: 19 апреля

Жанр: спортивная драма

«Опасный бизнес»

Когда: 19 апреля

Жанр: комедийный боевик

Дерзкая блондинка Шарлиз Терон с 19 апреля на киноэкранах будет играть в «Опасный бизнес». По сюжету, один из сотрудников фармацевтической компании инициирует собственное похищение и требует выкуп у организации, потому что становится обладателем уникальной формулы лекарств. Несмотря на то, что американские критики внесли фильм в список худших, поклонникам Шарлиз Терон он точно понравится.

«Свинья»

Когда: 19 апреля

Жанр: черная комедия

Иранский фильм «Свинья» Мани Хагиги, который стал участником «Берлинале», в прокате с 19 апреля. Это история о жажде славы давно забытого режиссера Хасана. Когда в Тегеране серийный маньяк начинает охоту за модными кинематографистами, Хасан переживает, что недостаточно талантлив, чтобы стать очередной жертвой. Он так старается вернуть былую славу, что вскоре сам попадает под подозрения.

«Точка невозврата»

Когда: 19 апреля

Жанр: триллер, драма

Еще один фильм апреля с Розамунд Пайк — «Точка невозврата» — в прокате с 19 апреля. История происходит в разгар Ливанской войны в Бейруте. После того, как у главного героя дипломата в результате теракта погибает жена, он уезжает с Ближнего Востока, но вынужден вернуться через 10 лет, чтобы спасти из плена своего друга.

«Миссис Хайд»

Когда: 26 апреля

Жанр: комедия

Изабель Юппер во французской комедии по мотивам романа Льюиса Стивенсона «Миссис Хайд» играет скромную учительницу физики, над которой посмеиваются и ученики, и учителя. Однако за одну ночь превращается в харизматичную женщину, которая способна дать отпор обидчикам.

«Лицо»

Когда: 26 апреля

Жанр: драма

Польская драма режиссера Малгожаты Шумовской «Лицо», которая покорила жюри Берлинского кинофестиваля, в прокате с 26 апреля. У красавчика Яцека было все — работа на стройке, любимая девушка и тусовки с друзьями. Однажды он теряет все из-за несчастного случая, в результате которого ему вынуждены пересадить лицо. Герою придется научиться жить в новых реалиях и разобраться с самим собой.