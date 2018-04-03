Ещё
Дуэйн «Скала» Джонсон признался в любви
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дуэйн «Скала» Джонсон признался в любви 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
О Фрэнсис Макдорманд (Frances McDormand) много говорили во время сезона наград в начале года, преимущественно из-за фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Актриса произвела такое впечатление на Дуэйна «Скалу» Джонсона (Dwayne Johnson), что он готов жениться на новоявленной обладательнице «Оскара».
Появившись на шоу Эллен Дедженерес, 45-летний актер говорил о церемонии «Золотой глобус» этого года, где его 16-летняя дочь Симона была послом, пишет Daily Mail.
«Одна из обязанностей посла — провожать лауреатов на сцену и прогонять с нее», — объяснил Дуэйн перед тем, как рассказать, что случилось, когда Фрэнсис получила свою награду как «Лучшая актриса». «Я люблю Фрэнсис, как и все мы, — говорит актер. — И вот она поднимается для речи и прямо перед тем, как произносить свои слова, возвращается назад, чтобы пожать руку Симоны и поблагодарить ее. Никто не сделал этого».
Джонсон говорит, что это было чудесно со стороны Фрэнсис, он даже хотел позвонить ей. «Теперь я воспользуюсь тем, что нахожусь на шоу, — сказал актер. — Я признаюсь тебе, Эллен, я запал на Фрэнсис. Нам с ней нужно обменяться номерами телефонов, потому что, но это только между нами, мы с ней поженимся. Все будет в порядке, моя жена в курсе».
Источник фото: Globallookpress.com
Клео.Ру: последние новости
Не стало Олега Анофриева Камерон Диас подтвердила уход из кинематографа Егор Крид представил «Миллион алых роз»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение