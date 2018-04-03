Дуэйн «Скала» Джонсон признался в любви

Фрэнсис Макдорманд (Frances McDormand) много говорили во время сезона наград в начале года, преимущественно из-за фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Актриса произвела такое впечатление на Дуэйна «Скалу» Джонсона (Dwayne Johnson), что он готов жениться на новоявленной обладательнице «Оскара».

Появившись на шоу Эллен Дедженерес , 45-летний актер говорил о церемонии «Золотой глобус» этого года, где его 16-летняя дочь Симона была послом, пишет Daily Mail.

«Одна из обязанностей посла — провожать лауреатов на сцену и прогонять с нее», — объяснил Дуэйн перед тем, как рассказать, что случилось, когда Фрэнсис получила свою награду как «Лучшая актриса». «Я люблю Фрэнсис, как и все мы, — говорит актер. — И вот она поднимается для речи и прямо перед тем, как произносить свои слова, возвращается назад, чтобы пожать руку Симоны и поблагодарить ее. Никто не сделал этого».

Джонсон говорит, что это было чудесно со стороны Фрэнсис, он даже хотел позвонить ей. «Теперь я воспользуюсь тем, что нахожусь на шоу, — сказал актер. — Я признаюсь тебе, Эллен, я запал на Фрэнсис. Нам с ней нужно обменяться номерами телефонов, потому что, но это только между нами, мы с ней поженимся. Все будет в порядке, моя жена в курсе».

Источник фото: Globallookpress.com