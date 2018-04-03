Ким Дружинин представит на ММКФ фильм «Танки» 

Режиссер военной киноленты "28 панфиловцев" Ким Дружинин покажет свой новый фильм "Танки" вне конкурса на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщает Министерство культуры.
Премьера "Танков" состоится 21 апреля. Картина сделана по мотивам реальных событий и приурочена к 120-летию со дня рождения Михаила Кошкина — конструктора танка Т-34. Самого Кошкина сыграет звезда "Бумера" и "Брестской крепости" Андрей Мерзликин.
Как рассказал сопродюсер фильма Олег Антипов, события картины разворачиваются в 1940 году, когда Советский Союз жил в ожидании войны. "Конструктор Михаил Кошкин создал новые инновационные танки и отправился на них в секретный танкопробег из Харькова в Москву. Зритель увидит, что участникам экспедиции придется сражаться не только с бездорожьем…", — поделился Антипов.
26 апреля "Танки" выйдут в широкий российский прокат. ММКФ пройдет в столице 19–26 апреля, ранее сообщалось, что почетным гостем фестиваля станет звезда фильма "Такси" Сами Насери.