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Современные режиссеры комментируют собственные фильмы
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Современные режиссеры комментируют собственные фильмы 

Ivi.ru 1 час назад
На youtube-канале The New York Times есть замечательная рубрика, где режиссёры комментируют самые знаковые сцены из своих недавних фильмов. Ловите последние выпуски: от оскаровских номинантов «Дюнкерка» и «Тони против всех» до нашумевших «Бегущего по лезвию 2049» и «Последних джедаев».
Уэс Андерсон, «Остров собак» (Isle of Dogs)
Гильермо дель Торо, «Форма воды» (The Shape of Water)
Кристофер Нолан, «Дюнкерк» (Dunkirk)
Джордан Пил, «Прочь» (Get out)
Дени Вильнёв, «Бегущий по лезвию 2049» (A Scene from Blade Runner 2049)
Крэйг Гиллеспи, «Тоня против всех» (I, Tonya)
Райан Джонсон, «Звездные войны: Последние джедаи» (Star Wars: The Last Jedi)
Алекс Гарленд, «Аннигиляция» (Annihilation)
Даррен Аронофски, «мама!» (mother!)
Шон Бэйкер, «Проект Флорида» (The Florida project)
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