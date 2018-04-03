Режиссёры «Войны бесконечности» попросили фанатов не «спойлерить» фильм другим

«Настоящий сюжет знает лишь ограниченное количество людей».

Постановщики «Войны бесконечности» Энтони и Джо Руссо в преддверии премьеры фильма обратились к поклонникам киновселенной Marvel и попросили тех, кто увидит картину первым, не портить удовольствие другим.

Братья опубликовали письмо, якобы переданное главным злодеем ленты Таносом. В нём они сообщили, что традиционных предварительных показов, в том числе и для прессы, не будет до официальной премьеры, несмотря на то, что в ближайшее время стартует мировой тур в поддержку фильма. Посетителям предстоящих мероприятий будут показаны лишь некоторые сцены, чтобы избежать потенциальных спойлеров.

Кроме того, режиссёры отметили, что над «Войной бесконечности» в течение двух лет неустанно работало огромное количество людей, сохранив при этом высочайший уровень секретности. По словам братьев Руссо, реальный сюжет картины знают не так уж много человек.

В письме постановщики также попросили всех, кто увидит фильм, сохранить ту же секретность, чтобы зрители по всему миру могли получить один и тот же опыт первого просмотра. Своё обращение братья сопроводили хештегом «Танос требует вашего молчания».

Премьера «Войны бесконечности» в Лос-Анджелесе состоится 23 апреля, а в кинотеатрах США фильм появится уже 27 апреля. В России старт проката запланирован на 3 мая.

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