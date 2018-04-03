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У Ходченковой появилась молодая соперница
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У Ходченковой появилась молодая соперница 

WDay.ru 54 минуты назад
Фото: WDay.ru
Актриса будет бороться с ней на саблях.
В Москве идут съемки первого российского фильма о фехтовании. Главные героини картины «На острие» — лучшие саблистки России. Одна из них (Светлана Ходченкова) давно на вершине славы, вторая (Стася Милославская) неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры. Между ними разгорается борьба.
— С кандидатурой Ходченковой мы определились быстро. Светлана, как и многие актрисы, училась фехтовать в театральном институте, но дополнительно тренировалась для съемок, — рассказала «Антенне» продюсер Елена Гликман.
— На роль ее юной соперницы отсмотрели большое количество претенденток. Спортсменки должны выделяться мускулатурой, выглядеть натренированными, а молодые девочки-артистки все как правило очень худенькие. В итоге мы остановились на Стасе. Она — левша, но в школе-студии МХАТ ее учили фехтовать правой рукой, сейчас она может драться обеими. Мы ставили ей бои на левую руку, как заложено природой. Сергея Пускепалиса видели в роли тренера сборной с самого начала, но он, как и все, проходил кастинг и, как оказалось, ранее занимался фехтованием. Об этом виде спорта нет фильмов, за исключением костюмированных исторических, например, о мушкетерах, где сабля или шпага — скорее некое дополнение к антуражу. Все потому, что фехтование, как это ни странно, не зрелищное, в отличие от футбола или фигурного катания. Как только человек надевает специальную маску, теряются эмоции. Передать их на экране — очень непростая задача, но мы уверены, что наш режиссер Эдуард Бордуков справится.
Съемки еще в самом разгаре, выход картины намечен на 2019 год.
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