У Ходченковой появилась молодая соперница

Актриса будет бороться с ней на саблях.

В Москве идут съемки первого российского фильма о фехтовании. Главные героини картины «На острие» — лучшие саблистки России. Одна из них ( Светлана Ходченкова ) давно на вершине славы, вторая ( Стася Милославская ) неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры. Между ними разгорается борьба.

— С кандидатурой Ходченковой мы определились быстро. Светлана, как и многие актрисы, училась фехтовать в театральном институте, но дополнительно тренировалась для съемок, — рассказала «Антенне» продюсер Елена Гликман

— На роль ее юной соперницы отсмотрели большое количество претенденток. Спортсменки должны выделяться мускулатурой, выглядеть натренированными, а молодые девочки-артистки все как правило очень худенькие. В итоге мы остановились на Стасе. Она — левша, но в школе-студии МХАТ ее учили фехтовать правой рукой, сейчас она может драться обеими. Мы ставили ей бои на левую руку, как заложено природой. Сергея Пускепалиса видели в роли тренера сборной с самого начала, но он, как и все, проходил кастинг и, как оказалось, ранее занимался фехтованием. Об этом виде спорта нет фильмов, за исключением костюмированных исторических, например, о мушкетерах, где сабля или шпага — скорее некое дополнение к антуражу. Все потому, что фехтование, как это ни странно, не зрелищное, в отличие от футбола или фигурного катания. Как только человек надевает специальную маску, теряются эмоции. Передать их на экране — очень непростая задача, но мы уверены, что наш режиссер Эдуард Бордуков справится.

Съемки еще в самом разгаре, выход картины намечен на 2019 год.