После камео в «Тор: Рагнарек» Мэтт Дэймон отказался от роли злодея в сиквеле «Человека-паука»

В отличие от десятков своих коллег по Голливуду, в том числе и актеров так называемого «первого эшелона», Мэтт Дэймон не спешит «вписываться» в супергеройскую франшизу. Да, не так давно Дэймон развлекся в небольшом камео в «Тор: Рагнарек», но этого актеру, похоже, хватило — ходят слухи, что после этого Marvel предложила Мэтту роль главного антагониста в грядущем сиквеле «Человека-паука», но Дэймон от нее отказался. Знаменитые актеры, играющие злодеев, во франшизе Marvel отнюдь не редкость — стоит вспомнить, например, Хьюго Уивинга Джеффа Бриджеса или совсем недавно сыгравшего в первом «Человеке-пауке» Майкла Китона . Впрочем, о том, какую именно злодейскую роль предложили Мэтту Дэймону, ничего неизвестно — так что пока неясно, какой антагонист из комиксов будет противостоять юному Питеру Паркеру во втором фильме. «Человек-паук: Возвращение домой 2» совсем скоро начнет сниматься, а в кинотеатрах появится в начале июля 2019 года. Еще раз насладимся камео Мэтта в «Тор: Рагнарек»: попкорнnews