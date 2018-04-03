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После камео в «Тор: Рагнарек» Мэтт Дэймон отказался от роли злодея в сиквеле «Человека-паука»
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После камео в «Тор: Рагнарек» Мэтт Дэймон отказался от роли злодея в сиквеле «Человека-паука» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В отличие от десятков своих коллег по Голливуду, в том числе и актеров так называемого «первого эшелона», Мэтт Дэймон не спешит «вписываться» в супергеройскую франшизу. Да, не так давно Дэймон развлекся в небольшом камео в «Тор: Рагнарек», но этого актеру, похоже, хватило — ходят слухи, что после этого Marvel предложила Мэтту роль главного антагониста в грядущем сиквеле «Человека-паука», но Дэймон от нее отказался. Знаменитые актеры, играющие злодеев, во франшизе Marvel отнюдь не редкость — стоит вспомнить, например, Хьюго Уивинга, Джеффа Бриджеса или совсем недавно сыгравшего в первом «Человеке-пауке» Майкла Китона. Впрочем, о том, какую именно злодейскую роль предложили Мэтту Дэймону, ничего неизвестно — так что пока неясно, какой антагонист из комиксов будет противостоять юному Питеру Паркеру во втором фильме.
«Человек-паук: Возвращение домой 2» совсем скоро начнет сниматься, а в кинотеатрах появится в начале июля 2019 года.
Еще раз насладимся камео Мэтта в «Тор: Рагнарек»:
попкорнnews
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