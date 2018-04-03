Ещё
Встреча кинолюбителей пройдет в культурном центре «Дружба»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Встреча кинолюбителей пройдет в культурном центре «Дружба» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Показ культового французского фильма «Мариус» (1931 года) пройдет в культурном центре «Дружба» на встрече участников клуба «Дневной сеанс» во вторник, 10 апреля. Темой станет поэтический реализм. Одним из ярких представителей этого направления является режиссер Александр Корда, который снял знаменитую «Марсельскую трилогию».
Кинокритики признают картину культовой, поскольку она стала родоначальницей «традиций качества» французского кино. То есть, на первый план вышла игра актеров и раскрытие их образов, а не внешний антураж и эстетика ленты.
Сотрудники центра обсудят с гостями развитие французского кинематографа и роль Александра Корды. Для знакомства с особенностями жанра участники киноклуба посмотрят фильм «Мариус» из марсельской трилогии.
В центре сюжета — романтичная история молодого человека Мариуса и его подруги детства Фанни. Главный герой не решается рассказать возлюбленной о своих чувствах, да и вообще не может сделать выбор, чего ему хочется больше — быть с девушкой или стать мореплавателем. Только в момент ревности из-за предложения руки и сердца Фанни от престарелого торговца парусиной Мариус решается открыть ей свои чувства.
Останутся ли Фанни и Мариус вместе, или молодой человек выберет море, вы сможете узнать на встрече киноклуба, которая начнется в 12:00.
ФОТО: группа ДК «Дружба» ВКонтакте
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
В библиотеке №160 прошел кукольный спектакль Собаки из приюта «Бирюлево» примут участие в выставке «Wooffest» ЦД «НЕО-21 ВЕК» объявил победителей конкурса «Мир предметов»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки17
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение