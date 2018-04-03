Встреча кинолюбителей пройдет в культурном центре «Дружба»

Показ культового французского фильма «Мариус» (1931 года) пройдет в культурном центре «Дружба» на встрече участников клуба «Дневной сеанс» во вторник, 10 апреля. Темой станет поэтический реализм. Одним из ярких представителей этого направления является режиссер Александр Корда, который снял знаменитую «Марсельскую трилогию».

Кинокритики признают картину культовой, поскольку она стала родоначальницей «традиций качества» французского кино. То есть, на первый план вышла игра актеров и раскрытие их образов, а не внешний антураж и эстетика ленты.

Сотрудники центра обсудят с гостями развитие французского кинематографа и роль Александра Корды. Для знакомства с особенностями жанра участники киноклуба посмотрят фильм «Мариус» из марсельской трилогии.

В центре сюжета — романтичная история молодого человека Мариуса и его подруги детства Фанни. Главный герой не решается рассказать возлюбленной о своих чувствах, да и вообще не может сделать выбор, чего ему хочется больше — быть с девушкой или стать мореплавателем. Только в момент ревности из-за предложения руки и сердца Фанни от престарелого торговца парусиной Мариус решается открыть ей свои чувства.

Останутся ли Фанни и Мариус вместе, или молодой человек выберет море, вы сможете узнать на встрече киноклуба, которая начнется в 12:00.

ФОТО: группа ДК «Дружба» ВКонтакте