Режиссёры «Мстителей» привлекли Таноса к борьбе со спойлерами

Cоздатели «Игры престолов» снимают фальшивые варианты финала. Актёрский состав сериала «Очень странные дела» использует кодовые имена. Сценарии «Ходячих мертвецов» не доверяют бумаге, чтобы их не обнаружили уборщицы. А в это время братья Руссо полагаются на авторитет Таноса. В своём твиттере режиссёры новой части «Мстителей» опубликовали обращение к зрителям, сопроводив его весомым аргументом в виде перчатки с камнями бесконечности.

#ThanosDemandsYourSilence pic.twitter.com/dvyc26ju04

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 3 апреля 2018 г.

По словам режиссёров, в ближайшие дни начинается пресс-тур фильма «Мстители: Война бесконечности. Часть 1». Чтобы избежать спойлеров, на презентациях покажут лишь отдельные фрагменты из фильма. А впервые целиком будущий боевик увидят гости Лос-Анджелесской премьеры.

Все, кто связан с фильмом, трудились в поте лица в течение последних двух лет, сохраняя высочайший уровень секретности. Лишь несколько человек точно знают сюжет фильма.

Мы просим, чтобы вы, посмотрев «Войну бесконечности» в ближайшие месяцы, позволили другим поклонникам получить те же впечатления, когда они увидят картину впервые. Не портьте удовольствие другим, вы же не хотите, чтобы вам его испортили.

#ThanosDemandsYourSilence

Грядущий блокбастер «Мстители: Война бесконечности» появится в российских кинотеатрах 3 мая, хотя мировая премьера месяц назад «переехала» на 27 апреля. Ходят слухи, что по меньшей мере один из героев фильма может погибнуть и навсегда покинуть вселенную Marvel. Чтобы максимально сократить пространство для догадок, компания не спешит объявлять о продлении контрактов с основными актёрами серии. А режиссёры, братья Руссо, держат в тайне название финальной части «Мстителей».

It should.

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 30 марта 2018 г.

— Тот факт, что братья Руссо не сообщают название «Мстителей 4», чтобы не проспойлерить «Войны бесконечности», пугает меня до икоты.

— Так и должно быть.