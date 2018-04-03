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Уссурийский театр посетит с гастролями Тольятти
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Уссурийский театр посетит с гастролями Тольятти 

Ревизор.ru 53 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
20 апреля юные зрители Тольятти увидят постановку режиссёра Лидии Василенко «Лесная сказка» по пьесе Н. Бурляева. Постановка расскажет зрителям об оленёнке Бэмби, появившемся на свет в лесной глуши. Оленёнку предстоит испытать в этой жизни многое, он научится жить в гармонии с Природой, разговаривать с травинками и деревьями, познает горечь потери близких, обретёт верных друзей и любовь. Он должен открыть свою душу и понять, что человек тоже часть этого мира, созданного в гармонии и любви. Фото: usteatr.ru  Начало в 11:00  20 и 22 апреля на сцене театра «Колесо» представят комедийный спектакль " Чай с мятой или лимоном" по пьесе Даниэля Наварро и Патрика Одекера в переводе С. Самойленко. Постановка откроет зрителям удивительный закулисный мир театра, о нелёгком, но захватывающем творческом процессе создания спектакля. По сюжету до премьеры остаётся всего лишь 1 день, а на сцене творится неразбериха. Режиссёр должен справиться с непростой задачей и выпустить спектакль к сроку. На сцене ссорятся и спорят актёры, все мечтают о чём-то, чего-то боятся. Этот спектакль с юмором расскажет о том, что театр — это не так просто. Постановки на сцене — плоды трудов и усилий. Режиссёр — Д. Малютин. Фото: usteatr.ru  Начало в 19:00  21 апреля тольяттинцы приглашаются на постановку режиссёра Д. Малютина «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович, которая расскажет о людях, полюбивших друг друга в уже немолодом возрасте: Василии и Эльзе. Каждый прожил нелёгкую, непростую жизнь, полную радостных и грустных событий, печалей и трагедий. Всю жизнь они посвятили себе, а кому-то: детям, супругам, соседям, а мечты так и оставались мечтами. Родственники влюблённых недовольны их связью, потому что они по-своему представляют, как надо жить. Василий и Эльза отстаивают своё счастье.
Фото: usteatr.ru Начало в 18:00
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