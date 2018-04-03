Зритель обожает итальянское кино

В этом году Фестивалю итальянского кино N. I. C. E. исполняется 21 год. Можно сказать, дважды совершеннолетний — 18 уже было, теперь вот 21! В честь такой даты мы готовы представить яркую палитру фильмов на любой вкус: от комедии до драмы, от детектива до социальных тем.

Хочу отметить, что итальянское кино 50-х, 60-х и 70-х годов имело и продолжает иметь заметное влияние на российскую сферу культуры и искусства. Это признают многие российские режиссеры. Никита Михалков , например, часто ссылается на Феллини, Андрей Звягинцев — на Антониони. Не могу не отметить и востребованность среди московского зрителя современных итальянских картин. Именно они позволяют познакомить российскую публику с другой, кардинально отличающейся точкой зрения на те вопросы, которые волнуют современность.

Несмотря на то что внимания зрителя заслуживает каждая картина фестиваля, я лично хотела бы отметить «Светлое будущее» молодого режиссера Фабио Молло . Это фильм в стиле дорожного кино, где главный герой сталкивается с необходимостью пересмотреть ряд жизненно важных вопросов. Главный акцент — на человеческие ценности, которые, невзирая на современные реалии, остаются основополагающими для каждого из нас. Любителям комедии я бы рекомендовала «Дай себе волю». В ней, кстати, играет замечательный актер Тони Сервилло , любимый актер постоянного участника Каннского фестиваля Паоло Соррентино , исполняющий роль психоаналитика, который страдает некоей «обломовщиной». В его жизнь врывается молодая девушка — тренер, она знакомит его с той частью жизни, к которой он всегда относился с насмешкой и скептицизмом. Фильм с социальным уклоном «Первая попытка» режиссер Энца Негрони рассказывает, как через групповой спорт, через работу над самим собой герои, в нашем случае заключенные разных национальностей, переосмысливают свои поступки и интегрируются в новый контекст. Все эти фильмы наглядно демонстрируют ярчайшие тенденции итальянского кинематографа.

В последнее время набрал силу комедийный жанр. Ему предан целый ряд режиссеров, среди которых Дженовезе, чьи работы, кстати, имеют успех и в России. Выстроился также вектор сериалов, которые выпускаются на тематических каналах. Сериал «Гоморра» — яркий пример. Кроме того, все итальянцы пребывают в ожидании последнего фильма Паоло Соррентино «Они», посвященного Сильвио Берлускони и его семейной жизни. Картина относится к авторскому кино, которое набирает силы и получает признание во всем мире.

Безумно приятно, что московские зрители с нетерпением ждут очередной фестиваль N. I. C. E., встречи с создателями фильмов, бесед после каждого показа. В прошлом году нас посетили более восьми тысяч зрителей, и мы рассчитываем на еще больший охват аудитории в честь юбилея.