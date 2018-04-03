Ещё
Зритель обожает итальянское кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зритель обожает итальянское кино 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году Фестивалю итальянского кино N. I. C. E. исполняется 21 год. Можно сказать, дважды совершеннолетний — 18 уже было, теперь вот 21! В честь такой даты мы готовы представить яркую палитру фильмов на любой вкус: от комедии до драмы, от детектива до социальных тем.
Хочу отметить, что итальянское кино 50-х, 60-х и 70-х годов имело и продолжает иметь заметное влияние на российскую сферу культуры и искусства. Это признают многие российские режиссеры. Никита Михалков, например, часто ссылается на Феллини, Андрей Звягинцев — на Антониони. Не могу не отметить и востребованность среди московского зрителя современных итальянских картин. Именно они позволяют познакомить российскую публику с другой, кардинально отличающейся точкой зрения на те вопросы, которые волнуют современность.
Несмотря на то что внимания зрителя заслуживает каждая картина фестиваля, я лично хотела бы отметить «Светлое будущее» молодого режиссера Фабио Молло. Это фильм в стиле дорожного кино, где главный герой сталкивается с необходимостью пересмотреть ряд жизненно важных вопросов. Главный акцент — на человеческие ценности, которые, невзирая на современные реалии, остаются основополагающими для каждого из нас. Любителям комедии я бы рекомендовала «Дай себе волю». В ней, кстати, играет замечательный актер Тони Сервилло, любимый актер постоянного участника Каннского фестиваля Паоло Соррентино, исполняющий роль психоаналитика, который страдает некоей «обломовщиной». В его жизнь врывается молодая девушка — тренер, она знакомит его с той частью жизни, к которой он всегда относился с насмешкой и скептицизмом. Фильм с социальным уклоном «Первая попытка» режиссер Энца Негрони рассказывает, как через групповой спорт, через работу над самим собой герои, в нашем случае заключенные разных национальностей, переосмысливают свои поступки и интегрируются в новый контекст. Все эти фильмы наглядно демонстрируют ярчайшие тенденции итальянского кинематографа.
В последнее время набрал силу комедийный жанр. Ему предан целый ряд режиссеров, среди которых Дженовезе, чьи работы, кстати, имеют успех и в России. Выстроился также вектор сериалов, которые выпускаются на тематических каналах. Сериал «Гоморра» — яркий пример. Кроме того, все итальянцы пребывают в ожидании последнего фильма Паоло Соррентино «Они», посвященного Сильвио Берлускони и его семейной жизни. Картина относится к авторскому кино, которое набирает силы и получает признание во всем мире.
Безумно приятно, что московские зрители с нетерпением ждут очередной фестиваль N. I. C. E., встречи с создателями фильмов, бесед после каждого показа. В прошлом году нас посетили более восьми тысяч зрителей, и мы рассчитываем на еще больший охват аудитории в честь юбилея.
Вечерняя Москва: последние новости
Наталья Кустинская. «Красота как проклятье» Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына Мир детства Резо Габриадзе. «Знаешь, мама, где я был?»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки19
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение