Оператор Владимир Башта завоевал премию «Белый квадрат» за фильм «Время первых»

МОСКВА, 3 апреля. / ТАСС /. Главный приз престижной профессиональной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат» завоевал оператор Владимир Башта за работу над фильмом режиссера Дмитрия Киселева «Время первых». Имя победителя назвали во вторник на торжественной церемонии в «Гоголь-центре».

Получив премию, оператор отметил, что для него было победой уже попасть в число номинантов. Победа же для него неожиданна, он растроган этим событием.

Лента «Время первых» рассказывает о событиях 60-х годов прошлого века, когда СССР и США боролись за первенство в космической гонке. Главные герои картины — опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов — готовятся к первому выходу человека в открытый космос.

Владимир Башта — выпускник кинооператорского факультета ВГИКа (мастерская Л. И. Калашникова ). В 2011 году он уже был отмечен премией «Белый квадрат» за работу над фильмом «Кандагар». В том же году он был номинирован с фильмом «Брестская крепость», а в 2014 — с фильмом «Географ глобус пропил». Башта является членом Союза кинематографистов и Гильдии кинооператоров и членом профессионального содружества европейских операторов игрового кино IMAGO.

Особый вклад

Обладателем премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского на этот раз стал кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Анатолий Мукасей . «Я очень взволнован. Спасибо. Я очень взволнован и счастлив», — сказал Мукасей, получая награду. Он пожелал всем операторам фокусироваться на «творчестве, любви к профессии и просто любви».

Его работы уникальны и легко узнаются по памятным знакам, как, например, «мокрый пол, который узнают все операторы», отметила певица и актриса фильма «Чучело» Кристина Орбакайте , вручая премию Мукасею. Зал приветствовал мастера стоя.

О награде и жюри

Награда «Белый квадрат» была учреждена в 2004 году. Ее цель — поддержка кинооператорского искусства и поощрение лучших произведений отечественной операторской школы. Церемония вручения премии — едва ли не единственный день в году, когда операторы попадают «в кадр», становясь главными героями вечера.