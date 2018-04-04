Фильм Флэш — одна из самых ожидаемых новинок 2018. Описание и интересные факты

Совсем скоро на экран выйдет еще одна увлекательная история о супергерое. На это раз им будет Флэш. Он имеет способность развивать во время движения сверхсветовую скорость. За основу кино взяты фантастические комиксы, которые пользуются большой популярностью в Соединенных Штатах Америки.

Поэтому премьера одна из самых ожидаемых. Фанаты уже в предвкушении нового увлекательного шоу. Некоторые детали истории можно узнать уже после просмотра официального трейлера. Он уже получил широкое распространение в сети интернет. Многие любители комиксов уже смогли узнать некоторые подробности. Авторы сумели за короткий промежуток времени продемонстрировать зрителю интригующие сцены, которые еще больше привлекли внимание и без того искушенного зрителя. Посмотреть данный фильм можно по адресу kinokrad.co Главный герой картины — Барри Аллен. Он представитель профессии физика-ядерщика, несмотря на молодые годы, юноша подает большие надежды. Практически все свободное и рабочее время герой проводит в лаборатории. Парень мечтает когда-нибудь приобрести супер способности, которые смогут помочь в жизни, ведь благодаря им надеется стать уверенным в себе.

Работая над очередным экспериментом Барри, невзначай спровоцировал сильный взрыв. Парень получил большое излучение и должен был умереть. Барри уже представлял самые худшие картины. Но этого не произошло.

Спустя какое-то время молодой человек, наоборот, понял о появлении необычных способностей, которых ранее не было. Герой мог за несколько секунд разгоняться до скорости равной скорости света. Юноша был очень рад этому событию, его заветная мечта осуществилась. Теперь он может применять свои способности для спасения людей и защиты города. Он выбрал себе псевдоним, теперь спасителя все знали под именем Флэш.

Горожане обрадовались появлению нового супергероя, и были уверены в том, что он не оставит их в беде и всегда придет на помощь. Но слава о новом защитнике быстро распространилась и привела в ярость одного из могущих злодеев. Нужно быстро избавляться от новоиспеченного героя. Но добро всегда побеждает зло. Несмотря на все попытки недруга устранить Флэша, он остался цел и невредим.

Актерский составКроме яркого сюжета и наличия спецэффектов, значимым в фильме является также состав актеров. Особенно важны актеры, исполняющие главные роли, так как от их игры зависит судьба премьеры. Команда исполнителей состоит из талантливых и разносторонних личностей.

Увлекательное исполнение роли Эзра Миллером не оставит зрителя равнодушным. Несмотря на молодой возраст, Миллер имеет опыт работы уже в нескольких культовых фильмах «Хорошо быть тихоней», «Выпускники», «Отряд самоубийц», «Фантастические твари и где они обитают».

Можно без сомнений сказать, что юный актер сможет полностью передать все переживания главного героя.

Также стали известны имена других актеров:• Кирси Клемонс — американская исполнительница, которая начала набирать популярность. Роли в ее исполнении можно увидеть в фильмах «Остин и Элли», «Новенькая», «Держись, Чарли». • Рэй Фишер — начинающий актер, в отличие от своих коллег, имеет небольшой багаж опыта съемок. • Билли Крудап — американский актер. Картины с его лучшим исполнением: «Крупная рыба», «Неуправляемый», «Почти знаменит», «Хранители».

Еще одна хорошая новость для поклонников историй о супергероях: известен уже день выхода киноленты. Мировая премьера состоится 22 марта нового года. Российские фанаты на следующий день смогут получить удовольствие от просмотра захватывающей истории.

Интересные факты— Первый раз с персонажем Флэш зрители познакомились в комиксах DC еще в начале 1940 года. — Премьера нового года будет не единственной история, где упоминается история супергероя с супер способностями быстрого передвижения. До этого можно было наблюдать такого героя еще в 6 картинах. — Герой Флэш вошел в число «100 лучших героев комиксов», у него почетное 8 место. — Эзра Миллера уже в 2014 году утвердили на главную роль. На тот момент парню было 18 лет. — Авторы сообщают, что новая премьера никак не связана с предыдущей историей. — Судьба картины складывалась очень сложно, так как с момента съемок проекта сменилось несколько режиссеров. И только третий, СэтГрэм-Смит, смог довести работу до конца.