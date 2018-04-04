Ещё
Трейлер фильма «Апгрейд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трейлер фильма «Апгрейд» 

DTF.RU 1 час назад
Действие сюжета разворачивается в недалёком будущем, где разнообразные технологии контролируют практически все аспекты человеческой жизни. Главный герой ‒ технофоб Грей Трэйс (Маршалл-Грин) ‒ оказывается частично парализован в результате неудачного ограбления, в котором погибла его жена. Вскоре некий миллионер-разработчик предлагает Грею уникальный метод для избавления от паралича, с помощью которого герой также сможет отомстить за свою супругу — имплантировать в его организм экспериментальный компьютерный чип под названием «Stem», обладающий собственным разумом
DTF.RU: последние новости
Работа языком: «Взрослые игры» Если бы фильм Mortal Kombat был аниме «Первому игроку приготовиться» может получить номинацию на «Оскар» в качестве лучшей анимационной ленты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки21
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение