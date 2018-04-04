Трейлер фильма «Апгрейд»

Действие сюжета разворачивается в недалёком будущем, где разнообразные технологии контролируют практически все аспекты человеческой жизни. Главный герой ‒ технофоб Грей Трэйс (Маршалл-Грин) ‒ оказывается частично парализован в результате неудачного ограбления, в котором погибла его жена. Вскоре некий миллионер-разработчик предлагает Грею уникальный метод для избавления от паралича, с помощью которого герой также сможет отомстить за свою супругу — имплантировать в его организм экспериментальный компьютерный чип под названием «Stem», обладающий собственным разумом