Что смотреть на XXI фестивале итальянского кино N. I. C. E.

C 4 по 8 апреля в сети кинотеатров «КАРО» пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. В этому году в программе будет представлено 11 кинолент: комедии, драмы, триллеры, короткометражное кино.

Редакция портала Москва 24 выбрала фильмы, на которые точно стоит обратить внимание.

"Дуэль Сомелье" Фильмом открытия фестиваля станет комедия «Дуэль Сомелье» режиссера Николаса Каррераса

По сюжету, главный герой фильма, роль которого исполняет знаменитый сомелье Чарли Артураола, внезапно теряет обоняние, и, что вполне очевидно, оказывается без работы. Через какое-то время его способности к нему возвращаются, правда, репутация уже безнадежно подорвана. Чтобы вернуть себе былую славу, Артураола решает пойти на хитрость.

"Светлое будущее"

Видео: YouTube/Good Films

Фильм молодого итальянского режиссера Фабио Молло , которого многие кинокритики уже успели назвать восходящей звездой.

Лента снята в популярном сегодня жанре роуд-муви. Это история взаимоотношений беременной девушки, которая еще не готова стать матерью, и парня нетрадиционной сексуальной ориентации, который переживает тяжелый разрыв со второй половиной. Молодые люди отправляются в путешествие по Италии: чтобы увидеть страну, сбежать от собственных мыслей и, главное, вернуть себе тягу к жизни.

"После войны"

Видео: YouTube/The Upcoming

Фильм Аннарита Дзамбрано в прошлом году был представлен в Каннах в нескольких номинациях: «Золотая камера» (за лучший режиссерский дебют) и «Особый взгляд Каннского кинофестиваля».

В центре сюжета — протесты против реформы трудового законодательства в Болонском университете 2002 года.

Бывшего активиста левого движения Марко, который двадцатью годами ранее был осужден за убийство и эмигрировал во Францию благодаря так называемой «доктрине Миттерана» (позволявшей бывшим террористам обрести там политическое убежище), теперь подозревают в организации покушения на судью. Жизнь Марко рушится, и вместе с ней рушится жизнь его итальянской семьи…

"Защитник"

Видео: YouTube/Daniele Di Stefano

Триллер Даниэле Ди Стефано получил премию на МКФ в Салерно и был включен в программу нескольких кинофестивалей Италии.

Во Флоренции неизвестный киллер насилует и убивает девочку, полицейские предполагают, что убийца — сенатор Пальминьелло (Марчелло Сбиголи), влиятельный коррумпированный политик.

Молодой адвокат Риккардо (которого играет сам режиссер) берется за защиту сенатора. В поисках истины ему придется разбираться в серии неожиданных убийств и противоречивых улик.

Режиссер лично представит свою картину в Москве.

"Дети ночи"

Видео: YouTube/01Distribution

Первая полнометражная работа режиссера Андреа де Сика, за которую он получил престижную кинопремию Италии «Настро д’Ардженто» за лучший режиссерский дебют 2017 года.

Фильм сочетает сразу несколько жанров: от драмы до триллера. По сюжету, 17-летний Джулио попадает в закрытый пансион для детей из высшего общества, расположенный в Альпийских горах, и сразу сталкивается с жесточайшей дисциплиной. Никакого интернета, контроль за телефонными звонками, но главное — насилие и угрозы со стороны старших юношей. Чуть позже парень узнает пугающую правду о воспитательной системе пансиона.

"Ткань сновидений"

Видео: YouTube/Pressview

Комедия Джанфранко Кабидду — лауреат итальянского «Золотого глобуса–2017» года в номинации «Лучший фильм».

Беглые члены каморры (неаполитанская преступная структура, аналог мафии — прим. ред.) и актеры после кораблекрушения оказываются на острове-тюрьме. Директор тюрьмы (Эннио Фантастикини), чтобы отличить преступников от актеров, требует поставить на сцене «Бурю» Шекспира.