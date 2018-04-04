Мальчик-миллионер из «Игрушки»: как сложилась судьба самого популярного ребенка французского кино

Нашим зрителям 10-летний симпатичный Фабрис Греко запомнился по диким выходкам: сын миллионера, которого сыграл Фабрис, позволял себе буквально все — гонять по коридорам и залам роскошного дворца на болиде, сшибая все и всех, переворачивать столы на званых обедах, хамить прислуге… В поисках недополученного внимания от родного отца он даже покупает себе «игрушку» — взрослого мужчину, журналиста в исполнении знаменитого Пьера Ришара . За приключениями ребенка и взрослого, то и дело разражаясь смехом, следили миллионы зрителей в кинотеатрах. А потом обаятельный, хоть и хулиганистый, мальчик с карими глазами пропал с экранов — больше он не снялся ни в одном фильме. Да он и не собирался быть артистом, а на съемочную площадку попал, можно сказать, «по блату» — своего сына привел приятель одного из участников съемочной группы. Опасная популярность Кадр из фильма «Игрушка» После выхода «Игрушки» на экраны у Фабриса Греко начались сложности. В пригороде Парижа, где он тогда жил с родителями, его узнавали на улицах, бесцеремонно окликали и тыкали пальцем, невозможно было сделать и шагу, чтобы не наткнуться на очередного папарацци. Приятного в этом было мало. Ну, разве что признания в любви, которые Фабрис пачками получал по почте от девчонок… А во всем остальном известность приносила только неприятности. Например, однажды ополоумевший фанат хотел сорвать с мальчика куртку прямо на улице! Маленький Фабрис поимел нервный срыв. Родителям некоторое время пришлось оберегать сына от агрессивных обывателей, пряча мальчика дома. Можно предположить, что непомерно огромная сумма, которую отец юной звезды стал запрашивать за дальнейшие съемки сына, была способом оградить мальчика от нелегкой жизни кинозвезды. Во всяком случае, столкнувшись с нелепо высокими запросами отца Фабриса, киношники мало-помалу отстали от семьи. Звезда «Игрушки» наконец-то обрел спокойную жизнь — о нем постепенно забыли, и он бесконечно радовался этому факту.

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Публикация от my_favoritemovies (@my_favoritemovies) 26 Ноя 2016 в 12:07 PST Сюжет с улицы Режиссером нашумевшего фильма «Игрушка» стал Франсис Вебер . До того он писал сценарии и пьесы, по которым снимали фильмы другие режиссеры. «Игрушка» стал его дебютом как режиссера. А началось все в один прекрасный день, когда Вебер, идя по улице, стал свидетелем характерной сценки. Кадр из фильма «Игрушка» У витрины роскошного магазина игрушек, в окружении множества пакетов с дорогими покупками, топал ногами, кричал и рыдал малыш, а на все уговоры перепуганных нянек отвечал: «Вот скажу папе, и он вас всех уволит!». Потрясенный увиденным, Вебер в тот же вечер написал пьесу о диких выходках избалованного мальчишки, сына газетного магната. Это произошло еще в начале 60-х, и целых 15 лет пьеса лежала у автора в столе. А потом Вебер рассказал о занимательном сюжете своему другу, артисту Пьеру Ришару, и тот уговорил его снять фильм на эту тему. Так Вебер сделался режиссером. Вышедший в 1976 году фильм произвел сенсацию: впервые на большом экране было показано, что происходит с людьми в результате безнаказанности и вседозволенности, как люди, купленные богачами, становятся игрушками в руках владельцев «заводов, газет, пароходов». Надо сказать, что Пьер Ришар до сих пор считает свою роль в «Игрушке» самой любимой. Именно в этом фильме, в тандеме с десятилетним Фабрисом Греко, раскрылся подлинный драматический талант «рыжего клоуна», каким до тех пор воспринимали его зрители. Фильм, то и дело вызывающий смех, получился, тем не менее, глубоким и серьезным, такое мастерство режиссера и актеров вызвало настоящее восхищение любителей кино во всем мире. Кадр из фильма «Игрушка» Посторонним вход воспрещен Фабрис Греко спокойно отучился в школе, а затем в колледже получил профессию инженера-программиста. Он занимается любимой работой — выполняет обязанности веб-дизайнера в одной из компаний. У него хорошая семья — жена и дочь. Они живут в том же предместье Парижа, что и много лет назад. Бывший «мальчик Эрик» давно стал взрослым и даже немолодым, но он до сих пор с удовольствием вспоминает этот опыт — съемки в фильме, рядом с настоящими мастерами своего дела, такими как Пьер Ришар.

Публикация от Maxim Bychkov (@grilyo) 17 Апр 2016 в 6:52 PDT Впрочем, разговаривать о своем кинозвездном прошлом с посторонними — особенно с журналистами — Фабрис Греко не любит. Он ведет скромную жизнь незаметного служащего и не хочет, чтобы его терзали вопросами о давно ушедших днях. Когда его электронный адрес раздобыл один из пронырливых репортеров и хотел пообщаться с Греко на тему былой славы, Фабрис коротко ответил: «Зачем?» — и прекратил переписку.