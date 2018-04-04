Ещё
Было — стало: как сейчас выглядит отказавшаяся от пластики ради интересных ролей актриса Хелена Бонем Картер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Было — стало: как сейчас выглядит отказавшаяся от пластики ради интересных ролей актриса Хелена Бонем Картер 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Хелену Бонем Картер, страстную и яркую актрису и потомственную аристократку, мир узнал, когда ей не было и двадцати лет — роль в костюмной драме Джеймса Айвори «Комната с видом» (1985) моментально сделала ее популярной и во многом определила характер ее последующих ролей.
С 2001 по 2014 годы Хелена Бонем Картер состояла в гражданском браке с режиссёром Тимом Бёртоном. Они познакомились на съемках фильма «Планета обезьян», и в картинах Бертона Хелена играла самые разные и всегда яркие роли: от матери бедного мальчика-счастливчика в «Чарли и Шоколадной фабрике» до Червонной королевы в «Алисе в Стране чудес».
Интересно, что после расставания с Тимом Бертоном классическую «бертоновскую» костюмную роль ей дал экс-возлюбленный Кеннет Брана — она сыграла фею-крестную в его фильме-сказке «Золушка» (2015).
Хелена Бонем Картер намеренно отказывается от пластических операций: она уверена, что интересные роли ей достаются благодаря богатой мимике, не скованной инъекциями и подтяжками. Сейчас актриса выглядит так:
Вместо косметолога Хелену молодят эксцентричный нрав и двое несовершеннолетних детей: в отношениях с Бертоном у нее родились сын Билли Реймонд, которому сейчас 14, и дочь Нелл — ей 10 лет. А тебе нравятся фильмы с Хеленой Бонем Картер?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит главная Мальвина советского кино Татьяна Проценко Голливудская звезда в жюри, финалистка шоу «Голос» среди конкурсантов и другие подробности грядущего ММКФ-2018 Скандально известная звезда фильма «Такси» Сами Насери возглавит жюри короткого метра ММКФ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки21
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение