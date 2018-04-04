Было — стало: как сейчас выглядит отказавшаяся от пластики ради интересных ролей актриса Хелена Бонем Картер

Хелену Бонем Картер , страстную и яркую актрису и потомственную аристократку, мир узнал, когда ей не было и двадцати лет — роль в костюмной драме Джеймса Айвори «Комната с видом» (1985) моментально сделала ее популярной и во многом определила характер ее последующих ролей.

С 2001 по 2014 годы Хелена Бонем Картер состояла в гражданском браке с режиссёром Тимом Бёртоном . Они познакомились на съемках фильма «Планета обезьян», и в картинах Бертона Хелена играла самые разные и всегда яркие роли: от матери бедного мальчика-счастливчика в «Чарли и Шоколадной фабрике» до Червонной королевы в «Алисе в Стране чудес».

Интересно, что после расставания с Тимом Бертоном классическую «бертоновскую» костюмную роль ей дал экс-возлюбленный Кеннет Брана — она сыграла фею-крестную в его фильме-сказке «Золушка» (2015).

Хелена Бонем Картер намеренно отказывается от пластических операций: она уверена, что интересные роли ей достаются благодаря богатой мимике, не скованной инъекциями и подтяжками. Сейчас актриса выглядит так:

Вместо косметолога Хелену молодят эксцентричный нрав и двое несовершеннолетних детей: в отношениях с Бертоном у нее родились сын Билли Реймонд, которому сейчас 14, и дочь Нелл — ей 10 лет. А тебе нравятся фильмы с Хеленой Бонем Картер?

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Фото:Instagram, Global Look Press